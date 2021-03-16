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Medidas restritivas

Quarentena no ES: governo proíbe uso de parques, quadras e praças

A medida passa a vigorar a partir desta quinta-feira (18) e terá validade de 14 dias, de acordo com o governador Renato Casagrande

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:51

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:51
Vitória - ES - Parques reabrem no Estado. Parque Pedra da Cebola.
Parque Pedra da Cebola, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A utilização das praças, parques, jardins públicos, campos de futebol, quadras e ginásios está proibida no Espírito Santo durante 14 dias a partir de quinta-feira (18). A medida foi apresentada como uma das regras da quarentena para conter o avanço da pandemia do coronavírus definida pelo governo do Estado.
O governador Renato Casagrande destacou que as medidas restritivas têm o objetivo de salvar vidas. As ações estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19. "Estamos vivendo o pior momento da pandemia", reforçou.
Quarentena no ES - governo proíbe uso de parques, quadras e praças
De acordo com a portaria divulgada pelo governo, ficam proibidas a "utilização de praças, parques, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras públicas de esportes públicos, ginásios públicos de esportes e outros espaços públicos equivalentes". 

TAXA DE OCUPAÇÃO

O Espírito Santo chegou a 91,05% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta terça-feira (15). Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esse número de ocupação foi definido como “gatilho” para a tomada de medidas mais extremas com o objetivo de diminuir a interação entre as pessoas.
"Desde a quarta-feira passada tivemos aumentos intensos nas internações. Tivemos três dias com mais de 150 pacientes internados. Nesse momento, disparar essas medidas do risco extremo é proteger o sistema de saúde do colapso e diminuir a pressão hospitalar para garantir acesso a todos os atingidos pela Covid-19. Nesses 14 dias, o objetivo é interromper a cadeia de transmissão de forma abrupta"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
As regras da quarentena foram anunciadas durante uma coletiva de imprensa virtual realizada pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira. Umas das alterações indicam que durante esse período ficam suspensas as classificações de risco indivuais aos municípios: risco baixo, risco moderado e risco alto.
"Nós temos limite de profissionais, de medicamentos, de equipamentos, mesmo tendo dinheiro e estrutura física para leitos. Leitos não salvam todas as vidas, mas dá dignidade às pessoas. Outra coisa importante é: reduzir a demanda sobre os hospitais de outras enfermidades, como doenças respiratórias e acidentes "
Renato Casagrande  - Governador

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