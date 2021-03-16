Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Em um encontro realizado com líderes religiosos do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (16), o governo do Estado sugeriu que as atividades presenciais sejam substituídas por cultos e missas on-line. O objetivo é reduzir as aglomerações no período crítico da pandemia e evitar o contágio da Covid-19

Your browser does not support the audio element. Governo do ES pede a suspensão de atividades presenciais nas igrejas

Na tarde desta terça-feira (16), o governo do Estado anunciou que vai iniciar uma quarentena de 14 dias a partir de quinta-feira (18). A recomendação às igrejas será inserida em uma portaria que contém as regras para a modelo que será adotado nos municípios capixabas até o dia 31 de março.

"Fica recomendado que as igrejas e os templos religiosos transmitam, preferencialmente, seus cultos e missas por meio virtual" Texto da portaria do governo do Estado - Cargo do Autor

O diretor-geral da Convenção Batista do estado do Espírito Santo, pastor Diego Bravim, disse que a reunião contou com cerca de 70 representantes de igrejas com atuação no Estado, além do secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes.

"O governador sugeriu às igrejas a suspensão das atividades e a realização dos cultos online. Não é um decreto, é apenas uma sugestão. A sugestão foi bem-vinda de forma unânime, todos compreenderam o momento e informaram que, dentro das suas comunidades, vão fazer o encaminhamento" Pastor Diego Bravim - Diretor-geral da Convenção Batista do ES

A Igreja Batista da qual o pastor Diego Bravim representa envolve 738 instituições religiosas e 83 mil membros no Espírito Santo. Ele informou que a Convenção vai emitir um comunicado sugerindo que as recomendações do governo estadual sejam atendidas pelas entidades.

Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, afirmou que a Igreja Católica quer colaborar com as medidas de enfrentamento à pandemia e segue defendendo a vida. De acordo com comunicado publicado nesta terça-feira, o arcebispo "pediu que durante a Semana Santa, seja possível missas presenciais ainda que tenhamos que reduzir o número de participantes e redobrar os cuidados".