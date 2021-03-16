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Encontro com líderes religiosos

Governo do ES pede a suspensão de atividades presenciais nas igrejas

Governador Renato Casagrande fez encontro virtual, na manhã desta terça-feira (16), com dezenas de líderes religiosos. Na ocasião, ele sugeriu que cultos e missas sejam feitos via internet

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:28

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:28
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha de Vila Velha, foi reaberta ao público
Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Em um encontro realizado com líderes religiosos do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (16), o governo do Estado sugeriu que as atividades presenciais sejam substituídas por cultos e missas on-line. O objetivo é reduzir as aglomerações no período crítico da pandemia e evitar o contágio da Covid-19.
Governo do ES pede a suspensão de atividades presenciais nas igrejas
Na tarde desta terça-feira (16), o governo do Estado anunciou que vai iniciar uma quarentena de 14 dias a partir de quinta-feira (18). A recomendação às igrejas será inserida em uma portaria que contém as regras para a modelo que será adotado nos municípios capixabas até o dia 31 de março.
"Fica recomendado que as igrejas e os templos religiosos transmitam, preferencialmente, seus cultos e missas por meio virtual"
Texto da portaria do governo do Estado - Cargo do Autor
O diretor-geral da Convenção Batista do estado do Espírito Santo, pastor Diego Bravim, disse que a reunião contou com cerca de 70 representantes de igrejas com atuação no Estado, além do secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes.
"O governador sugeriu às igrejas a suspensão das atividades e a realização dos cultos online. Não é um decreto, é apenas uma sugestão. A sugestão foi bem-vinda de forma unânime, todos compreenderam o momento e informaram que, dentro das suas comunidades, vão fazer o encaminhamento"
Pastor Diego Bravim - Diretor-geral da Convenção Batista do ES
A Igreja Batista da qual o pastor Diego Bravim representa envolve 738 instituições religiosas e 83 mil membros no Espírito Santo. Ele informou que a Convenção vai emitir um comunicado sugerindo que as recomendações do governo estadual sejam atendidas pelas entidades.
Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, afirmou que a Igreja Católica quer colaborar com as medidas de enfrentamento à pandemia e segue defendendo a vida. De acordo com comunicado publicado nesta terça-feira, o arcebispo "pediu que durante a Semana Santa, seja possível missas presenciais ainda que tenhamos que reduzir o número de participantes e redobrar os cuidados".
O padre Kelder Brandão, vigário episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica, falou sobre uma proposta enviada ao governador em que sugere não apenas 14, mas 20 dias para funcionamento apenas de serviços essenciais e lembrou o decreto de dom Dario que no ano passado recomendou aos padres que acompanhem o mapa de risco e que sempre que estiver no risco alto (vermelho) missas e outros eventos presenciais devem ser cancelados.

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