Covid-19: ES chega a 91% de ocupação de leitos de UTI nesta terça (16)

Dados do Painel de Ocupação de Leitos da Sesa Crédito: Reprodução/Sesa

O Espírito Santo chegou a 91,05% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta terça-feira (15). Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

esse número de ocupação foi definido como “gatilho” para a tomada de medidas mais extremas no Estado. Na tarde desta terça-feira, às 15h, De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes,Na tarde desta terça-feira, às 15h, o governador Renato Casagrande fará uma coletiva de imprensa virtual . No encontro, ele deverá anunciar novas medidas restritivas para os capixabas.

De acordo com o painel, das 749 vagas em leitos de UTI exclusivos para a Covid, 91,05% estão ocupadas, o que corresponde a 685 pacientes internados É importante destacar que o número de ocupação é atualizado constantemente.

Na enfermaria, o índice de ocupação é de 79,77%, o número representa 564 pacientes internados.

Na última sexta-feira (12), em entrevista coletiva, Nésio afirmou que o critério para endurecer as regras de circulação no território capixaba seria a ocupação atingir 90% nos leitos de UTI Covid.

Número de vagas disponíveis no ES Crédito: Reprodução/Sesa

LEITOS PARTICULARES

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (Sindhes) informou que a taxa de ocupação de leitos disponíveis para tratar pacientes com Covid-19 é de 90%.

A Rede Meridional informou que não interna pacientes com Covid-19 em dois dos seus hospitais, o São Luiz e o Meridional Vitória. Em relação às demais unidades do grupo, a ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 é de 98% em UTIs, e de 87% das unidades abertas - quarto e enfermaria.

"O grupo está disponibilizando, ainda, mais 20 leitos de UTI - 10 do Serra e 10 em Cariacica. E também está remanejando leitos de unidade aberta - quarto e enfermaria - para poder receber quantos pacientes forem necessários", informa, por nota.