Barreiras sanitárias: Vila Velha inicia abordagem a motoristas e passageiros de ônibus

Um dos pontos onde equipes formadas por servidores da Vigilância Sanitária e também da Guarda Municipal abordam as pessoas é a Rodovia do Sol, próximo à praça de pedágio. No local, os veículos são parados e os ocupantes recebem instruções sobre a necessidade do uso de máscara e utilização do álcool em gel, além de terem a temperatura aferida. Após os procedimentos, as pessoas são liberadas. A ação tem caráter apenas educativo.