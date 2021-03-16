Barreiras sanitárias: Vila Velha inicia abordagem a motoristas e passageiros de ônibus

Dito e feito. Após anunciar a instalação de barreiras sanitárias no município, a Prefeitura de Vila Velha iniciou na manhã desta terça-feira as abordagens a motoristas e passageiros de coletivos em pontos estratégicos e de grande circulação de pessoas no município.
Um dos pontos onde equipes formadas por servidores da Vigilância Sanitária e também da Guarda Municipal abordam as pessoas é a Rodovia do Sol, próximo à praça de pedágio. No local, os veículos são parados e os ocupantes recebem instruções sobre a necessidade do uso de máscara e utilização do álcool em gel, além de terem a temperatura aferida. Após os procedimentos, as pessoas são liberadas. A ação tem caráter apenas educativo.
A implementação das barreiras, segundo a administração municipal, é mais uma medida adotada para frear o avanço da Covid-19 na cidade. Vila Velha é uma das 17 cidades capixabas em risco alto de contágio, sendo que nas últimas semanas o Espírito Santo observa altas diárias em internações, óbitos e novos casos positivos do novo coronavírus.
NOS COLETIVOS
A ação não se limita aos motoristas. Os profissionais também entram nos ônibus que passam pela Rodovia do Sol vindos em direção a Vila Velha e também aferem as temperaturas dos passageiros.
Nos próximos dias, segundo a prefeitura, serão montadas barreiras sanitárias em outros pontos da cidade: na quarta-feira (17) será realizada na Ponte Florentino Avidos; na quinta-feira (18), o local escolhido foi a Avenida Carlos Lindemberg; e, na sexta-feira (19), a barreira será implementada na Rodovia Leste-Oeste.