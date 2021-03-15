Vila Velha terá barreiras sanitárias em rodovias e avenidas da cidade

A Guarda Municipal será um dos órgãos que atuarão nas barreiras sanitárias em Vila Velha Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai implementar barreiras sanitárias nas rodovias e principais avenidas do município a partir desta terça-feira (16), como forma de prevenção à transmissão do coronavírus . Segundo o órgão, a primeira barreira será montada na Rodovia do Sol, abordando motoristas que vierem de Guarapari

A prefeitura informou que servidores da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da Covid-19. Além disso, serão distribuídos frascos de álcool em gel e máscaras.

Nos próximos dias, ainda segundo a prefeitura, serão montadas barreiras sanitárias em outros pontos da cidade: na quarta-feira (17) será realizada na Ponte Florentino Avidos; na quinta-feira (18), o local escolhido foi a Avenida Carlos Lindemberg; e, na sexta-feira (19), a barreira será implementada na Rodovia Leste-Oeste.

FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Prefeitura de Vila Velha divulgou que, também a partir desta terça-feira (16) atuará com uma força-tarefa para orientação e fiscalização a comércios que estiverem em desacordo com as normatizações do Governo do Estado. Equipes da Posturas, Vigilância Sanitária, Disque-Silêncio e da Guarda Municipal participarão da ação.