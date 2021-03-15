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Covid-19

Vila Velha terá barreiras sanitárias em rodovias e avenidas da cidade

Ação da prefeitura começa na terça (16) e visa orientar ocupantes dos veículos abordados sobre o contágio do coronavírus, além de distribuir máscaras e álcool em gel

Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 mar 2021 às 20:36
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade
A Guarda Municipal será um dos órgãos que atuarão nas barreiras sanitárias em Vila Velha Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha vai implementar barreiras sanitárias nas rodovias e principais avenidas do município a partir desta terça-feira (16), como forma de prevenção à transmissão do coronavírus. Segundo o órgão, a primeira barreira será montada na Rodovia do Sol, abordando motoristas que vierem de Guarapari.
A prefeitura informou que servidores da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da Covid-19. Além disso, serão distribuídos frascos de álcool em gel e máscaras.
Nos próximos dias, ainda segundo a prefeitura, serão montadas barreiras sanitárias em outros pontos da cidade: na quarta-feira (17) será realizada na Ponte Florentino Avidos; na quinta-feira (18), o local escolhido foi a Avenida Carlos Lindemberg; e, na sexta-feira (19), a barreira será implementada na Rodovia Leste-Oeste.

FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Prefeitura de Vila Velha divulgou que, também a partir desta terça-feira (16) atuará com uma força-tarefa para orientação e fiscalização a comércios que estiverem em desacordo com as normatizações do Governo do Estado. Equipes da Posturas, Vigilância Sanitária, Disque-Silêncio e da Guarda Municipal participarão da ação.
A atuação será a partir de denúncias da população, que podem ser feitas através da Ouvidoria do município pelo telefone 162. Em dias úteis, o foco serão estabelecimentos comerciais e, aos finais de semana, as atenções se voltam para bares, restaurantes e casas noturnas.

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