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Combate à Covid-19

ES tem 12 cidades interessadas em consórcio para compra de vacinas

Prefeituras mostraram interesse na negociação direta dos imunizantes, poder que foi autorizado pelo STF e sancionado pelo presidente Bolsonaro. A capital Vitória segue fora da lista

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:29

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:29
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 12 cidades do Espírito Santo já manifestaram interesse em participar de um consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. A iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e propõe ser um complemento caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), elaborado pelo Ministério da Saúde, não consiga suprir a demanda. A obrigação de adquirir imunizantes para a população é do governo federal, mas municípios, Estados e até regiões, como acontece no Nordeste, se articulam para garantir a vacinação em massa — estratégia para impedir o avanço do novo coronavírus.
ES tem 12 cidades interessadas em consórcio para compra de vacinas
A lista de cidades que manifestaram interesse, divulgada na sexta-feira (12), conta com AracruzCariacica, ColatinaIbatibaIbitirama, Itapemirim, LinharesMarataízesMucurici, Santa Maria de JetibáSerra e Venda Nova do Imigrante. São 12 municípios capixabas que se juntam a mais de 2.300 outras cidades de todo o Brasil em busca da vacina.
Municípios do ES estão em consórcio para compra de vacinas
Municípios do ES estão em consórcio para compra de vacinas Crédito: Reprodução FNP
O número de prefeituras do ES que estão no acordo dobrou em uma semana. Na relação publicada no site da FNP no dia 5 de março estavam Venda Nova do Imigrante, Aracruz, Linhares, Serra, Ibitirama e Itapemirim.
A iniciativa tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que concedeu autonomia aos municípios para a negociação direta, sem depender dos governos estaduais ou federal.

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Entre as cidades que entraram recentemente na lista estão Colatina e Cariacica — a segunda da Grande Vitória a integrar o grupo.
A capital Vitória ficou de fora do consórcio que visa a compra de vacinas, segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), por priorizar a aquisição pelos órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde.
Não há informações sobre o número de doses que essas cidades receberão, tampouco a verba utilizada na negociação direta.
Até a noite de domingo (14), cerca de 9,7 milhões de pessoas haviam sido vacinadas com a primeira dose, segundo o consórcio de veículos de imprensa. 3,5 milhões já receberam as duas doses, o que equivale a 1,69% da população brasileira. Amazonas é o Estado que vacinou a maior porcentagem da população. Mais de 8% dos cidadãos já tomaram a 1ª dose do imunizante.

366.82

Número de doses recebidas pelo Espírito Santo
No Espírito Santo, de acordo com o Painel Covid-19, mais de 222 mil pessoas já receberam a 1ª dose da vacina. O Estado recebeu doses das vacinas de Oxford e da Coronavac.

ALERTA SOBRE FALSOS FORNECEDORES

As Unidades da Federação e os municípios têm permissão para negociar diretamente a compra de vacinas. Apesar da liberação, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira (10), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, alerta para golpistas travestidos de fornecedores. Em coletiva de imprensa, Nésio afirmou que o governo do Estado atua para evitar que falsos imunizantes cheguem ao Espírito Santo.
"Recomendamos atenção para que todos façam a devida checagem dos fornecedores, dos distribuidores, e que tenham cautela porque todo o sistema de controle interno e externo hoje do país se mobiliza com atenção para poder identificar negociações de alto risco"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
O secretário de Saúde ressaltou ainda que o Estado mantém negociações diretas com o setor industrial para garantir o acesso dos capixabas ao imunizante.

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