Veja as regras de funcionamento do comércio a partir desta segunda

Movimentação no comércio de rua da Glória na Black Friday 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva



O avanço da Covid-19 no Espírito Santo levou o governo do Estado a divulgar novas regras para o funcionamento de determinados tipos de negócios a partir desta segunda-feira (15). Pelo novo mapa de risco, anunciado na última sexta-feira (12), 17 municípios estão em alerta vermelho, o que significa que têm risco alto para a transmissão da doença. Nessas cidades, que incluem Vila Velha Serra , o comércio de rua e os shopping centers têm horário de funcionamento reduzido.

A norma para lojas em cidades de risco alto permite apenas a abertura até as 20 horas de segunda a sexta-feira, e até as 16 horas no sábado. Nesses locais, nenhum estabelecimento poderá abrir aos domingos.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - comércio fecha aos domingos em 17 cidades do ES

A exceção são as empresas considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, oficinas mecânicas e bancos, por exemplo.



Estão em risco alto: Afonso Cláudio, Águia Branca, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, João Neiva, Muqui, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Vila Pavão e Vila Velha.

As cidades permanecerão classificadas dessa forma por 14 dias e não terão o status revisado após uma semana, como era feito até então.

O chefe do Executivo estadual apontou que o avanço da pandemia tem levado ao colapso do sistema de saúde em diversos Estados. Com a demora na chegada de doses da vacina, é essencial adotar medidas para controle da doença.

"As cidades que entram em risco alto agora já têm restrições. As atividades de ensino são suspensas presencialmente. Bares proibidos de funcionar. Cinemas, teatros e circos, também. Espaços de lazer também terão suspenso o funcionamento. O comércio (pode funcionar) de segunda a sexta até às 20h, todos eles, a não ser os essenciais. No sábado, até as 16h. Domingo, nenhum estabelecimento comercial (não essencial) funcionará. Esse horário também vale para shoppings”, detalhou.

"PODERIA SER PIOR", DIZ SINDICATO

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, os comerciantes passaram o dia apreensivos em relação ao anúncio que estava por vir, mas as restrições apresentadas no início da noite foram mais brandas do que o esperado.

"O anúncio de 17 municípios em risco alto causou um susto grande, uma vez que, até então, era só um município nessa classificação. Mas, felizmente, as exigências do comércio não foram tão gritantes, foram até aceitáveis, eu diria. O principal prejuízo vai vir pelo fechamento dos shoppings aos domingos. Isso certamente vai afetar o faturamento, ainda mais num momento em que dois grandes municípios, que são Serra e Vila Velha, ficarão em risco alto. Por outro lado, temos também que ter compreensão. Poderia ser pior."

"Acredito que a compreensão do governo de abrandar as restrições é pela colaboração que temos tido, a comprovação de cuidados, de zelo com distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Provamos que os comerciantes estão empenhados em manter seguros não apenas os seus funcionários, como seus clientes. A meu ver, nunca contribuímos para o aumento da contaminação ou dos óbitos" José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio-ES

Veja abaixo as regras de acordo com a classificação de risco de cada município:



RISCO MODERADO

Estão em risco moderado: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério e Vitória.

Medidas de enfrentamento à Covid-19 - Risco moderado Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

RISCO ALTO

Estão em risco alto: Afonso Cláudio, Águia Branca, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, João Neiva, Muqui, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Vila Pavão e Vila Velha.



Medidas de enfrentamento à Covid-19 - Risco alto Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

Medidas de enfrentamento à Covid-19 - Risco alto Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

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