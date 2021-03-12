Indústrias do ES se unem para tentar comprar vacinas para funcionários

Vacinas contra a Covid-19: vacinação no Espírito Santo Crédito: Torstensimon/ Pixabay

De acordo com a presidente da Findes, Cris Samorini, a entidade já está em contato com empresas do Estado e com outras federações que pretendem se unir na ação para chegar a um quantitativo de doses necessárias.

Com a parceria, ela acredita que a negociação com os fabricantes pode ser mais bem sucedida, tendo em vista que o pedido será por um número maior de doses.

"Neste momento, estamos em contato com indústrias do Espírito Santo e com as Federações de Minas Gerais e Santa Catarina, para identificarmos o número de doses necessárias e nos unirmos no processo de aquisição. Essa atuação em conjunto amplia nossa capacidade de interlocução com os fabricantes" Cris Samorini - Presidente da Findes

Cris Samorini, presidente da Findes: foco em imunizar brasileiros até setembro Crédito: Findes/divulgação

Em nota, Samorini destacou ainda que, apesar da mobilização do setor, este não é um processo fácil: "Precisamos considerar também que a maioria dos fabricantes tem o compromisso de atender prioritariamente o governo federal, antes de fornecer para o setor privado".

A Findes não divulgou quais as empresas fazem parte das tratativas. Segundo apurou a reportagem, grandes companhias estariam interessadas na aquisição conjunta de doses para funcionários do setor, que emprega 183 mil trabalhadores no Espírito Santo somando fábricas e a construção civil, de acordo com dados do Caged.

183 mil É O NÚMERO DE TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ES

A Gazeta chegou a procurar algumas das principais indústrias do Estado, como Vale e Suzano, e ainda aguarda manifestação. A ArcelorMittal Tubarão enviou resposta, mas informou que não tem, no momento, qualquer iniciativa nesse sentido.

EMPRESAS SÓ PODEM VACINAR FUNCIONÁRIOS APÓS GRUPO PRIORITÁRIO

A lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro autoriza Estados, municípios e empresas a comprarem vacinas com registro ou autorização de uso emergencial no Brasil, mas traz regras e condições para que isso seja feito.

Uma das normas é que a vacinação do setor privado contra a Covid-19 só pode começar depois que os grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde, forem atendidos.

Ou seja, as empresas não podem vacinar funcionários antes que todo o grupo prioritário seja devidamente imunizado pelo Sistema Público de Saúde (SUS)

A lei ainda estabelece que os importadores, sejam eles empresas ou governos locais, serão responsáveis pela qualidade, eficácia e segurança do medicamento ou vacina a ser importado, assim como pelo monitoramento das condições de transporte, visando garantir as condições gerais e a manutenção da qualidade dos produtos importados, além do seu adequado armazenamento.

EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE DOSES PARA O SUS

Enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, as doses compradas por empresas deverão ser integralmente doadas ao SUS.

Após a conclusão desta etapa, o setor privado pode começar a vacinar trabalhadores e ficar com metade das vacinas compradas, desde que as doses sejam aplicadas gratuitamente. A outra metade ainda precisará ser revertida para o SUS.

Essas exigências valem tanto para Estados e municípios como para empresas, incluindo aquelas especializadas em vacinas, que se queixam da cláusula de gratuidade. Segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), essa norma inviabiliza a entrada do setor na aplicação da vacinas contra a Covid-19.

“Reconhecemos que toda e qualquer iniciativa que aumente o acesso aos imunizantes é importante, porém em nosso entendimento, não podemos ser colocados no mesmo cesto de outras empresas, que não têm como sua natureza jurídica a prestação de serviços de vacinação e imunização humana”, afirmou, em nota, a ABCVAC.

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