Casagrande confirma ocupação de UTIs em 90% e convoca reuniões para definir medidas

O governador Renato Casagrande informou que a ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 90%. A afirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (15).
Na mensagem, Casagrande diz que reuniões serão feitas nesta segunda para a definição de medidas que serão tomadas em conjunto. E completou que a atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise.
Mais cedo, o Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostrou que o índice havia atingido 89,5%, perto dos 90% que já era definido como gatilho, pelo próprio secretário da pasta, Nésio Fernandes, para que o Estado tomasse medidas mais duras no enfrentamento à pandemia.
Agora, no início da tarde, com a inclusão de novos leitos disponíveis na rede pública, o índice recuou para 86,73%. Apesar da queda, os números próximos dos 90%, que foram atingidos segundo o governador, são suficientes para a tomada de medidas.