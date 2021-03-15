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Pandemia no ES

Casagrande confirma ocupação de UTIs em 90% e convoca reuniões para definir medidas

Governador fez comunicado em publicação nas redes sociais. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 90% era gatilho para que governo tomasse medidas mais extremas

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:30

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

15 mar 2021 às 12:30
Renato Casagrande em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom
O governador Renato Casagrande informou que a ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 90%. A afirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (15).
Na mensagem, Casagrande diz que reuniões serão feitas nesta segunda para a definição de medidas que serão tomadas em conjunto. E completou que a atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise.
Mais cedo, o Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostrou que o índice havia atingido 89,5%, perto dos 90% que já era definido como gatilho, pelo próprio secretário da pasta, Nésio Fernandes, para que o Estado tomasse medidas mais duras no enfrentamento à pandemia.
Agora, no início da tarde, com a inclusão de novos leitos disponíveis na rede pública, o índice recuou para 86,73%. Apesar da queda, os números próximos dos 90%, que foram atingidos segundo o governador, são suficientes para a tomada de medidas.

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