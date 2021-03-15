Com hospitais sob pressão, ES abre mais leitos de UTI para pacientes com Covid

Renato Casagrande e Nésio Fernandes anunciam abertura de leitos Crédito: Reprodução/ Facebook

Com o avanço da pandemia e os hospitais sob forte pressão, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , anunciou na manhã desta segunda-feira (15) a abertura de 18 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 no Hospital Dório Silva, na Serra, e outros 22 leitos de UTI em São José do Calçado, no Sul do Estado. Segundo Casagrande, essa é a pior fase da pandemia.

A ocupação dos leitos de UTI chegou a 88% nesse domingo (14). De acordo com Casagrande, o Estado está chegando "perto do limite". Com o aumento da pressão hospitalar, o Governo pode tomar medidas mais restritivas.

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"Essa noite foi uma noite de muita pressão, com muitos pacientes demandando leitos em PAs. O Gabinete de Crise está permanentemente reunido. Temos uma situação diferente do período todo da pandemia e exige um posicionamento mais firme. Vou me reunir hoje com as entidades empresariais, igrejas, chefes de Poderes, para que a gente possa explicar e, juntos, tomarmos medidas que preservem a capacidade de atender todos pacientes. Estamos em um risco grave e sério que exige posição do Governo e responsabilidade de cada um. A situação se agravou muito no Brasil e no Espírito Santo", alertou o governador.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a rede pública de saúde precisou internar pacientes de hospitais particulares, que estão cheios.

Em outras oportunidades, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o lockdown pode virar realidade se a taxa de ocupação das UTIs potenciais do Estado chegar ao patamar de 91%. Para diminuir a contaminação, o governador fez um apelo para que os capixabas não aglomerem. "Ficamos muito tempo, nos últimos meses, sem pedir para as pessoas ficarem em casa. Infelizmente, voltamos à fase que a gente vai ter que pedir para as pessoas ficarem em casa. Essa terceira fase é a pior fase da doença", afirmou Casagrande.

ES ANTECIPA ABERTURA DE LEITOS

As expansões de leitos de UTI estavam previstas para os meses de março e abril, período em que há também um aumento de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Isso, somado à alta nos novos casos de infecção por coronavírus, causaria uma pressão assistencial no sistema de saúde do Espírito Santo. Desta forma, como informado por Nésio, a decisão foi de antecipar as expansões de leitos de terapia intensiva. "Nós já tomamos a decisão de antecipar diversas expansões de leitos ainda para o mês de março e as expansões previstas para o final de abril, para o início do próximo mês" , resumiu o secretário.