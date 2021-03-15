Com hospitais sob pressão, ES abre mais leitos de UTI para pacientes com Covid

Com o avanço da pandemia e os hospitais sob forte pressão, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou na manhã desta segunda-feira (15) a abertura de 18 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 no Hospital Dório Silva, na Serra, e outros 22 leitos de UTI em São José do Calçado, no Sul do Estado. Segundo Casagrande, essa é a pior fase da pandemia.
A ocupação dos leitos de UTI chegou a 88% nesse domingo (14). De acordo com Casagrande, o Estado está chegando "perto do limite". Com o aumento da pressão hospitalar, o Governo pode tomar medidas mais restritivas.
"Essa noite foi uma noite de muita pressão, com muitos pacientes demandando leitos em PAs. O Gabinete de Crise está permanentemente reunido. Temos uma situação diferente do período todo da pandemia e exige um posicionamento mais firme. Vou me reunir hoje com as entidades empresariais, igrejas, chefes de Poderes, para que a gente possa explicar e, juntos, tomarmos medidas que preservem a capacidade de atender todos pacientes. Estamos em um risco grave e sério que exige posição do Governo e responsabilidade de cada um. A situação se agravou muito no Brasil e no Espírito Santo", alertou o governador.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a rede pública de saúde precisou internar pacientes de hospitais particulares, que estão cheios.
Em outras oportunidades, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o lockdown pode virar realidade se a taxa de ocupação das UTIs potenciais do Estado chegar ao patamar de 91%. Para diminuir a contaminação, o governador fez um apelo para que os capixabas não aglomerem. "Ficamos muito tempo, nos últimos meses, sem pedir para as pessoas ficarem em casa. Infelizmente, voltamos à fase que a gente vai ter que pedir para as pessoas ficarem em casa. Essa terceira fase é a pior fase da doença", afirmou Casagrande.
ES ANTECIPA ABERTURA DE LEITOS
O governo do Estado decidiu antecipar as expansões das vagas de tratamento intensivo. A decisão foi comunicada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (14).
As expansões de leitos de UTI estavam previstas para os meses de março e abril, período em que há também um aumento de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Isso, somado à alta nos novos casos de infecção por coronavírus, causaria uma pressão assistencial no sistema de saúde do Espírito Santo. Desta forma, como informado por Nésio, a decisão foi de antecipar as expansões de leitos de terapia intensiva. "Nós já tomamos a decisão de antecipar diversas expansões de leitos ainda para o mês de março e as expansões previstas para o final de abril, para o início do próximo mês" , resumiu o secretário.
O Estado planeja chegar a 900 leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Segundo o Governo, o Espírito Santo tem a maior quantidade de leitos per capita do Brasil.