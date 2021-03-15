Após internação, professora de Vitória morre vítima da Covid-19

Morreu neste domingo (14) a professora Nilce Tatagiba, de 62 anos. Com 25 anos dedicados à educação pública, ela estava internada desde o dia 20 de fevereiro para tratamento contra a Covid-19 e chegou a ficar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por dez dias.

Servidora efetiva da rede municipal de educação de Vitória, Nilce foi professora de Língua Portuguesa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha. Ela iniciou suas atividades na rede de ensino de Vitória em 7 de fevereiro de 1996.

Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas na Emef Éber Louzada nestas segunda (15) e terça-feira (16). " Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos de Nilce e rogamos para que estes encontrem conforto para a sua dor", diz a nota de pesar divulgada pela prefeitura.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a professora Nilce apresentou os sintomas de coronavírus dois dias após o início das atividades de formação dos professores e foi internada antes mesmo do retorno das aulas municipais, em 1º de março.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) lamentou a morte da professora e emitiu uma nota de pesar em que critica a reabertura das escolas

"Na figura e na memória da professora Nilce, o Sindiupes lamenta outras tantas mortes de profissionais da educação em todo o Espírito Santo, que têm suas vidas diariamente ameaçadas pela omissão das autoridades políticas, uma vez que insistem em permanecer com as escolas abertas", diz a nota.