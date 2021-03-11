Morre Waldeth Theodoro, educadora e fundadora da Faesa

Waldeth Theodoro, fundadora da Faesa, morre aos 91 anos Crédito: Reprodução | Faesa Centro Universitário

Morreu na manhã desta quinta-feira (11) a professora e fundadora da Faesa Centro Universitário, Waldeth Nunes Theodoro, aos 91 anos. Natural de Colatina e nascida em 1º de julho de 1929, ela foi graduada em Serviço Social, Filosofia, Ciências e Letras, tendo atuado como educadora por três décadas.

Mãe de quatro filhos, Antário Alexandre Theodoro Filho, Guilherme Alexandre Nunes Theodoro, Alexandre Nunes Theodoro, José Alexandre Nunes Theodoro, construiu sua família, junto ao esposo, Antário Alexandre Theodoro e foi inspiração aos filhos, noras, netos e bisnetos.

De acordo com o sobrinho e diretor institucional da Faesa, Erthelvio Monteiro Nunes Junior, a tia veio a falecer após complicações de uma infecção e esteve internada no Hospital Santa Rita, na Capital.

Para ele, a educação capixaba perde muito. "Ela foi uma das fundadoras da Faesa, que já vai completar 50 anos, instituição fundada por 2 educadores. Ela e esposo, Antário. A vida dela se pautou pela educação, enquanto professora. Criou uma instituição que formou milhares de alunos e se tornou um legado fundamental para a história do Espírito Santo", disse.

Sobre os momentos em família, o sobrinho de dona Waldeth conta que ela sempre fez questão de estar presente. "Alguém que independente do evento fazia questão de estar junto. Até nos momentos mais críticos, estava junto. Ela era muito família, amava demais os filhos, netos, bisnetos e sobrinhos. A gente se sentia filho também. Sempre muito carinhosa com os irmãos, muito atenciosa, nunca deixou a porta fechada para ninguém e tratava os alunos como filhos também, no carinho e nos puxões de orelha. Sempre será lembrada como uma presença de amor", concluiu.

Professora e fundadora de faculdade do ES morre aos 91 anos Crédito: Divulgação | Faesa Centro Universitário

Em nota, a instituição de ensino por ela criada manifestou homenagem. Confira:

"Hoje o nosso céu azul ganha uma estrela brilhante. A professora Waldeth Nunes Theodoro, fundadora da FAESA e nossa Chanceler, nos deixa aos 91 anos de idade.

A família FAESA se inspira em sua força para superar esse momento e seguir em frente para continuar cumprindo a sua missão de promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento.

Nascida no dia 1º de julho de 1929, em Colatina, a professora Waldeth sempre esteve à frente do seu tempo. Para realizar o sonho de ser educadora, veio para a Capital e ocupou, com sabedoria e muita determinação, espaços importantes na sociedade e nos negócios. Graduada em Serviço Social, Filosofia, Ciências e Letras, ela exerceu durante 30 anos a carreira do magistério. Ao lado de Dr. Antário Alexandre Theodoro, seu esposo, fundou a FAESA em 1972.

A educação sempre foi sua paixão e o acolhimento a sua marca. Mulher de fé, temente a Deus, a professora Waldeth construiu sua família baseada no amor, no trabalho e no respeito ao próximo. Inesquecível para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, exemplo de mulher vitoriosa para toda a sociedade, ela nos deixa um legado de empreendedorismo e, acima de tudo, de humanidade.

Certo dia ouvimos dela sobre a sua trajetória: "Eu venci!"

Sim, professora, esteja certa disso. Você venceu!"

FACULDADE CANCELA AULAS