ES chega a quase 90% de ocupação de leitos de UTI nesta segunda (15)

O Espírito Santo chegou a 89,5% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta segunda-feira (15). Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número está prestes a alcançar os 90% de ocupação, que foi definido como “gatilho” pelo secretário Nésio Fernandes, para a tomada de medidas mais extremas no Estado.
De acordo com o painel, das 724 vagas em leitos de UTI exclusivos para a Covid, 89,5% estão ocupadas, o que corresponde a 648 pacientes internados. Mas, vale reforçar, que este número de ocupação é atualizado constantemente.
Na última sexta-feira (12), em entrevista coletiva, Nésio afirmou que o critério para endurecer as regras de circulação no território capixaba seria a ocupação atingir 90% nos leitos de UTI Covid.
“Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo”, disse.
ABERTURA DE NOVOS LEITOS
Na manhã desta segunda-feira (15), mais 18 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 foram abertos no Hospital Dório Silva, na Serra. O governador Renato Casagrande esteve no local para a ampliação da estrutura. Além disso, outros 22 leitos de UTI serão abertos no hospital estadual de São José do Calçado, o que deve aliviar a taxa de ocupação.
Ainda assim, o governador afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que a pressão assistencial está aumentando, e que o Estado está chegando ao limite. “Fechamos ontem com 88% de ocupação de leitos de UTI. Estamos chegando ao nosso limite e essa última noite foi de muita pressão com pacientes demandando leitos”, disse.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde para comentar os 89,5% de ocupação dos leitos de UTI e se haverá alguma nova atualização nesta segunda-feira (15) com os últimos leitos inaugurados. Além disso, foi questionado que medidas serão tomadas com a proximidade do “gatilho” alertado pelo secretário Nésio Fernandes. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.
CASAGRANDE CONFIRMA 90% DE OCUPAÇÃO
Após a publicação desta reportagem, o governador Renato Casagrande informou que a ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 90%. A afirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (15). Na mensagem, Casagrande diz que reuniões serão feitas nesta segunda para a definição de medidas que serão tomadas em conjunto. E completou que a atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise.
Atualização
15/03/2021 - 12:42
O governador Renato Casagrande afirmou, em rede social, que o ES chegou a 90% de ocupação de leitos de UTI no ES, após a publicação desta reportagem. O texto foi atualizado com a informação.