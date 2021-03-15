ES chega a quase 90% de ocupação de leitos de UTI nesta segunda (15)

Indicador no canto superior esquerdo mostra ocupação de UTI Covid em 89,5% no Espírito Santo. Registro feito às 10h30 desta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução / Sesa

O Espírito Santo chegou a 89,5% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta segunda-feira (15). Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número está prestes a alcançar os 90% de ocupação, que foi definido como “gatilho” pelo secretário Nésio Fernandes, para a tomada de medidas mais extremas no Estado.

De acordo com o painel, das 724 vagas em leitos de UTI exclusivos para a Covid, 89,5% estão ocupadas, o que corresponde a 648 pacientes internados. Mas, vale reforçar, que este número de ocupação é atualizado constantemente.

“Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo”, disse.

ABERTURA DE NOVOS LEITOS

Na manhã desta segunda-feira (15), mais 18 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 foram abertos no Hospital Dório Silva, na Serra. O governador Renato Casagrande esteve no local para a ampliação da estrutura. Além disso, outros 22 leitos de UTI serão abertos no hospital estadual de São José do Calçado, o que deve aliviar a taxa de ocupação.

Ainda assim, o governador afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que a pressão assistencial está aumentando, e que o Estado está chegando ao limite. “Fechamos ontem com 88% de ocupação de leitos de UTI. Estamos chegando ao nosso limite e essa última noite foi de muita pressão com pacientes demandando leitos”, disse.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde para comentar os 89,5% de ocupação dos leitos de UTI e se haverá alguma nova atualização nesta segunda-feira (15) com os últimos leitos inaugurados. Além disso, foi questionado que medidas serão tomadas com a proximidade do “gatilho” alertado pelo secretário Nésio Fernandes. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.

CASAGRANDE CONFIRMA 90% DE OCUPAÇÃO

Após a publicação desta reportagem, o governador Renato Casagrande informou que a ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 90% . A afirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (15). Na mensagem, Casagrande diz que reuniões serão feitas nesta segunda para a definição de medidas que serão tomadas em conjunto. E completou que a atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise.