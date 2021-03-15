Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

ES chega a quase 90% de ocupação de leitos de UTI nesta segunda (15)

Índice de ocupação de UTI para tratamento de Covid-19 chegou a 89,5% na manhã desta segunda-feira (15), de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:14
Indicador no canto superior esquerdo mostra ocupação de UTI Covid em 89,5% no Espírito Santo
Indicador no canto superior esquerdo mostra ocupação de UTI Covid em 89,5% no Espírito Santo. Registro feito às 10h30 desta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução / Sesa
O Espírito Santo chegou a 89,5% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 na manhã desta segunda-feira (15). Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número está prestes a alcançar os 90% de ocupação, que foi definido como “gatilho” pelo secretário Nésio Fernandes, para a tomada de medidas mais extremas no Estado.
De acordo com o painel, das 724 vagas em leitos de UTI exclusivos para a Covid, 89,5% estão ocupadas, o que corresponde a 648 pacientes internados. Mas, vale reforçar, que este número de ocupação é atualizado constantemente. 
Na última sexta-feira (12), em entrevista coletiva, Nésio afirmou que o critério para endurecer as regras de circulação no território capixaba seria a ocupação atingir 90% nos leitos de UTI Covid.

Veja Também

Casagrande confirma ocupação de UTIs em 90% e convoca reuniões para definir medidas

“Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo”, disse.

ABERTURA DE NOVOS LEITOS

Na manhã desta segunda-feira (15), mais 18 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 foram abertos no Hospital Dório Silva, na Serra. O governador Renato Casagrande esteve no local para a ampliação da estrutura. Além disso, outros 22 leitos de UTI serão abertos no hospital estadual de São José do Calçado, o que deve aliviar a taxa de ocupação.
Ainda assim, o governador afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que a pressão assistencial está aumentando, e que o Estado está chegando ao limite. “Fechamos ontem com 88% de ocupação de leitos de UTI. Estamos chegando ao nosso limite e essa última noite foi de muita pressão com pacientes demandando leitos”, disse.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde para comentar os 89,5% de ocupação dos leitos de UTI e se haverá alguma nova atualização nesta segunda-feira (15) com os últimos leitos inaugurados. Além disso, foi questionado que medidas serão tomadas com a proximidade do “gatilho” alertado pelo secretário Nésio Fernandes. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.

CASAGRANDE CONFIRMA 90% DE OCUPAÇÃO

Após a publicação desta reportagem, o governador Renato Casagrande informou que a ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo chegou a 90%. A afirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais no fim da manhã desta segunda-feira (15). Na mensagem, Casagrande diz que reuniões serão feitas nesta segunda para a definição de medidas que serão tomadas em conjunto. E completou que a atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise.

Atualização

15/03/2021 - 12:42
O governador Renato Casagrande afirmou, em rede social, que o ES chegou a 90% de ocupação de leitos de UTI no ES, após a publicação desta reportagem. O texto foi atualizado com a informação. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com hospitais sob pressão, ES abre mais leitos de UTI para pacientes com Covid

O que pode funcionar, horários e regras para cidades em risco alto no ES

Veja as regras de funcionamento do comércio a partir desta segunda

Governo suspende aulas em todo o ES para crianças de até 5 anos

Em um dia, ES teve 150 internações por Covid-19, diz secretário de Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados