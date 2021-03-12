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Secretário da Saúde atualiza situação da pandemia no ES

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, foram registrados 1.882 novos casos e 18 mortes em apenas 24 horas

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:22

Publicado em 

12 mar 2021 às 10:22
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concede, nesta sexta-feira (12), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo. Mais 18 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (11), totalizando 6.660 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.882 novos casos, chegando a 340.936 pessoas infectadas

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