De barreiras sanitárias a toque de recolher: veja ações das cidades em risco alto

Barreira sanitárias no acesso ao município de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

48º Mapa de Risco definiram uma série de medidas para conter o avanço do Os municípios classificados como risco alto na publicação dodefiniram uma série de medidas para conter o avanço do novo coronavírus . Além das ações para impedir aglomerações, algumas cidades vão instalar barreiras sanitárias e decretar toque de recolher das 22h às 6h.

No documento divulgado na última sexta-feira (12) não consta nenhuma cidade em risco baixo. Ao todo, são 17 municípios em risco alto e 61 em risco moderado. As regras valem desta segunda-feira (15) até domingo (21), mas as cidades que estão classificadas em risco alto permanecem com essa classificação por 14 dias, obrigatoriamente.

Localizados na Grande Vitória , Serra informou que atua de acordo com os planos de contingência do município e do governo do Estado . Já Vila Velha respondeu que irá realizar barreira sanitária e fiscalização, ações têm início nesta terça-feira (16).

Em Muqui, no Sul do Estado, a gestão municipal está desinfectando os locais de maior circulação das pessoas, além dos estabelecimentos de saúde. Por nota, a prefeitura informou que trabalha na implementação e ampliação de testes para identificar a infecção pelo vírus e afirma que também vai instalar barreiras sanitárias.

O município de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, publicou um decreto com uma série de normas que devem ser obedecidas neste momento de enfrentamento à pandemia. Duas delas são a instalação de barreiras sanitárias e a determinação de toque de recolher. Um decreto publicado nesta segunda-feira proíbe a circulação de pessoas à noite.

22h às 6h Neste horário, está proibida a permanência de pessoas em locais públicos (praças, ruas, calçadas etc.) sem necessidade comprovada em Afonso Cláudio

A Gazeta entrou em contato com todas as 17 prefeituras nesta segunda-feira. No entanto, somente sete responderam aos questionamentos relacionados às estratégias de combate à pandemia em âmbito municipal. Assim que outras respostas forem enviadas, o texto será atualizado. Confira as regras de cada cidade:

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha irá realizar barreira sanitária e fiscalização como medida de combate à pandemia. Estas ações têm início nesta terça-feira (16). A barreira sanitária será itinerária, começando pela Rodovia do Sol, recebendo os motoristas que vierem de Guarapari. Servidores da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados para evitar o contágio, além de distribuir álcool em gel e máscaras. Nos dias seguintes serão abordados veículos na Ponte Florentino Avidos (quarta-feira), Avenida Carlos Lindemberg (quinta-feira) e Rodovia Leste-Oeste (sexta-feira).

Também a partir desta terça-feira atuará com uma força-tarefa de fiscalização, formado por equipes da Posturas, Vigilância Sanitária, Disque-Silêncio, com apoio da Guarda Municipal. A ação será de orientação e fiscalização a comércios que estiverem em desacordo com as normatizações do Governo do Estado. A equipe integrada atua de maneira colaborativa em toda a cidade, por meio de recebimento de denúncias, via Ouvidoria 162, em estabelecimentos comerciais durante a semana, e, aos finais de semana, com o foco nos bares, restaurantes e casas noturnas.

PRESIDENTE KENNEDY

Neste primeiro momento, os profissionais da vigilância sanitária irão orientar a população sobre os riscos de contaminação da doença e alertar para o uso obrigatório de máscara, distanciamento social e a importância de evitar aglomerações. As barreiras sanitárias começam a funcionar nesta terça-feira (16).

"Além das divisas do município, as barreiras serão intensificadas na rodoviária, local onde embarcam e desembarcam um grande número de pessoas. O ritmo de vacinação em Presidente Kennedy é acelerado e estamos aguardando a chegada de mais doses para atender novos grupos prioritários", informa, por nota.

AFONSO CLÁUDIO

O município publicou um decreto que estabelece as diretrizes que devem ser seguidas neste período. Além do uso obrigatório da máscara, distanciamento social e proibição de aglomeração, Afonso Cláudio proibiu o consumo de bebida alcoólica em locais públicos e fora de ambiente de estabelecimento comercial ou domiciliar, e também restringiu a "permanência de pessoas em locais públicos (praças, ruas, calçadas etc.) sem necessidade comprovada, entre 22h e 6h".

Arquivos & Anexos Decreto nº 265 - Afonso Cláudio Ações contra a Covid-19 Tamanho do arquivo: 70kb Baixar

SERRA

A Serra garantiu que todas as providências relacionadas à classificação do risco alto para controlar a disseminação do coronavírus estão sendo tomadas, de acordo com os planos de contingência do município e do governo do Estado.

PEDRO CANÁRIO

Em Pedro Canário, no Norte do Estado, um grupo de gestão de crise está traçando planos de ação no combate à Covid-19. O município garante que mantém medidas de distanciamento social e que está intensificando as fiscalizações para evitar as aglomerações

MUQUI

O município conta com um centro de atendimento a Covid-19 com consultas médicas, de enfermagem e testagem dos pacientes que chegam ao local. Para conter o avanço da doença, o Executivo municipal vai implantar barreiras sanitárias nos acessos ao município e no terminal rodoviário a partir do próximo final de semana e ampliar a testagem da população.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O trabalho com barreiras educativas - orientação e medição de temperatura - será retomado nesta quarta-feira (17). De acordo com o planejamento, o trabalho será realizado na rodoviária da cidade, de segunda a sexta, e em rodovias de acesso ao município, de segunda a sábado. Foram escolhidas, inicialmente, a Cachoeiro x Muqui, Cachoeiro x Safra e Rodovia do Frade, que são rotas usadas por moradores de municípios vizinhos que também estão em risco alto.