Covid-19: ES tem 17 municípios em risco alto de transmissão no novo mapa

48ª Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

48º Mapa de Risco, nenhum município foi classificado em risco baixo; 17 estão em risco alto e 61 em risco moderado. No início da noite desta sexta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou o mapa de risco de transmissão do novo coronavírus vigente na próxima segunda-feira (15). No, nenhum município foi classificado em risco baixo; 17 estão em risco alto e 61 em risco moderado.

O mapa vale de segunda-feira (15) até domingo (21), mas as cidades que estão classificadas em risco alto permanecem com essa classificação por 14 dias, obrigatoriamente. Em julho de 2020, o governo do Estado havia tirado essa obrigatoriedade de permanência, mas agora ela voltou a valer.

MUNICÍPIOS EM RISCO ALTO

MUNICÍPIOS EM RISCO MODERADO

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve em abril do ano passado.