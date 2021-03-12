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Nenhum no risco baixo

Covid-19: ES tem 17 municípios em risco alto de transmissão no novo mapa

No novo mapa de risco, nenhuma cidade do Espírito Santo foi classificada no risco baixo de transmissão; a informação foi anunciada pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (12)

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:53

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 mar 2021 às 19:53
48ª Mapa de Risco do Espírito Santo
48ª Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
No início da noite desta sexta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou o mapa de risco de transmissão do novo coronavírus vigente na próxima segunda-feira (15). No 48º Mapa de Risco, nenhum município foi classificado em risco baixo; 17 estão em risco alto e 61 em risco moderado.
O mapa vale de segunda-feira (15) até domingo (21), mas as cidades que estão classificadas em risco alto permanecem com essa classificação por 14 dias, obrigatoriamente. Em julho de 2020, o governo do Estado havia tirado essa obrigatoriedade de permanência, mas agora ela voltou a valer.

MUNICÍPIOS EM RISCO ALTO

MUNICÍPIOS EM RISCO MODERADO

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A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve em abril do ano passado.
O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

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