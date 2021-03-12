Governo do ES vai contratar leitos hospitalares da rede privada

Para ampliar a oferta de atendimento aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai comprar leitos hospitalares da rede privada. O governo também não descarta a aquisição das instituições filantrópicas conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS).
"Solicitamos orçamento para compra de 80 leitos de UTI em edital nos próximos dias. Considerando leitos de UTI e enfermaria, pretendemos comprar mais de 160 leitos"
Além da expansão de 158 vagas na UTI anunciada no início deste mês, a Sesa suspendeu as cirurgias não essenciais na rede estadual. A rede privada será orientada a adotar o mesmo procedimento. A medida será publicada na edição deste sábado (13) do Diário Oficial do Espírito Santo.
O objetivo é garantir o atendimento e acesso de pacientes para o tratamento da Covid-19 e possibilitar a venda de leitos para a rede pública. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o governo também vai transformar centros cirúrgicos do Estado em leitos hospitalares para tratar pacientes com Covid-19 ou não.
"Nós alertamos para a condição de que possa faltar leitos caso não ocorra um alto grau de disciplina social, caso a gente não consiga romper a cadeia de transmissão de forma qualificada, e que medidas mais restritivas estão sendo analisadas e devem ser anunciadas hoje pela sala de situação, inclusive, medidas que estão sendo tomadas em outros Estados", anuncia.