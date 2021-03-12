Governo do ES vai contratar leitos hospitalares da rede privada

"Solicitamos orçamento para compra de 80 leitos de UTI em edital nos próximos dias. Considerando leitos de UTI e enfermaria, pretendemos comprar mais de 160 leitos"

"Nós alertamos para a condição de que possa faltar leitos caso não ocorra um alto grau de disciplina social, caso a gente não consiga romper a cadeia de transmissão de forma qualificada, e que medidas mais restritivas estão sendo analisadas e devem ser anunciadas hoje pela sala de situação, inclusive, medidas que estão sendo tomadas em outros Estados", anuncia.