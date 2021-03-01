ES anuncia abertura de 158 novos leitos para Covid-19 até abril

"Hoje temos 694 leitos exclusivos para Covid abertos no Espírito Santo. Até o dia 15 de março, teremos mais 70 leitos abertos", disse. Veja abaixo o cronograma da abertura de novos leitos até abril .

"Não temos vacina com ampla cobertura, temos, na verdade, um combate, uma disputa de ideias e na sociedade que fragiliza o uso da população de máscaras e procedimentos adequados. Temos uma doença nova que é a Covid-19 e devemos ter uma terceira aceleração de casos nos meses de março e abril", concluiu.