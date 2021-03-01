ES anuncia abertura de 158 novos leitos para Covid-19 até abril

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a abertura de novos 158 leitos de UTI para pacientes diagnosticados com a Covid-19. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (1).
"Hoje temos 694 leitos exclusivos para Covid abertos no Espírito Santo. Até o dia 15 de março, teremos mais 70 leitos abertos", disse. Veja abaixo o cronograma da abertura de novos leitos até abril.
ABERTURA DE 70 LEITOS ATÉ DIA 15 DE MARÇO
- Hospital Santa Mônica: 20 leitos;
- Hospital de Vitória: 10 leitos;
- Hospital Estadual Dório Silva: 18 leitos;
- Hospital Estadual de São José do Calçado: 22 leitos.
ABERTURA DE 40 LEITOS DO DIA 16 ATÉ DIA 31 DE MARÇO
- Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE): 30 leitos;
- Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): 10 leitos;
- Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 8 leitos.
ABERTURA DE 40 LEITOS EM ABRIL
- Hospital Materno Infantil da Serra: 20 leitos;
- Hospital Geral de Linhares (HGL): 10 leitos;
- Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 10 leitos.
PREVISÃO DE ACELERAÇÃO DE CASOS
Segundo Nésio Fernandes, secretário de Saúde no Espírito Santo, pela falta de vacina com ampla cobertura e pela falta de cuidados, uso de máscaras e procedimentos adequados por parte dos capixabas, existe a previsão de uma nova fase, a "terceira aceleração" de casos nos próximos meses.
"Não temos vacina com ampla cobertura, temos, na verdade, um combate, uma disputa de ideias e na sociedade que fragiliza o uso da população de máscaras e procedimentos adequados. Temos uma doença nova que é a Covid-19 e devemos ter uma terceira aceleração de casos nos meses de março e abril", concluiu.