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Até o dia 15

ES anuncia abertura de 158 novos leitos para Covid-19 até abril

Informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (1)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:05

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

01 mar 2021 às 18:05
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, vai receber 18 leitos de UTI para Covid-19 até o dia 15 de março Crédito: Reprodução/TV
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a abertura de novos 158 leitos de UTI para pacientes diagnosticados com a Covid-19. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (1).
"Hoje temos 694 leitos exclusivos para Covid abertos no Espírito Santo. Até o dia 15 de março, teremos mais 70 leitos abertos", disse. Veja abaixo o cronograma da abertura de novos leitos até abril.

ABERTURA DE 70 LEITOS  ATÉ DIA 15 DE MARÇO

  • Hospital Santa Mônica: 20 leitos;
  • Hospital de Vitória: 10 leitos;
  • Hospital Estadual Dório Silva: 18 leitos;
  • Hospital Estadual de São José do Calçado: 22 leitos.

ABERTURA DE 40 LEITOS DO DIA 16 ATÉ DIA 31 DE MARÇO

  • Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE): 30 leitos;
  • Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): 10 leitos;
  • Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 8 leitos.

ABERTURA DE 40 LEITOS EM ABRIL

  • Hospital Materno Infantil da Serra: 20 leitos;
  • Hospital Geral de Linhares (HGL): 10 leitos;
  • Hospital Estadual de Vila Velha "Dr. Nilton de Barros" (HESVV): 10 leitos.

PREVISÃO DE ACELERAÇÃO DE CASOS

Segundo Nésio Fernandes, secretário de Saúde no Espírito Santo, pela falta de vacina com ampla cobertura e pela falta de cuidados, uso de máscaras e procedimentos adequados por parte dos capixabas, existe a previsão de uma nova fase, a "terceira aceleração" de casos nos próximos meses.
"Não temos vacina com ampla cobertura, temos, na verdade, um combate, uma disputa de ideias e na sociedade que fragiliza o uso da população de máscaras e procedimentos adequados. Temos uma doença nova que é a Covid-19 e devemos ter uma terceira aceleração de casos nos meses de março e abril", concluiu.

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