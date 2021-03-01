Coronavírus: ES registra 6.432 mortes e passa dos 327 mil casos

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.210 novos casos , chegando a 327.515 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Até esta segunda-feira (01), mais de 978 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 309.042 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.