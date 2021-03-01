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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.432 mortes e passa dos 327 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 27 mortes e 1.210 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:18

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:18
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus Crédito: Pixabay
Mais 27 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (01), totalizando 6.432 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.210 novos casos, chegando a 327.515 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.235. Serra aparece em segundo, com 41.216 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.194) e Cariacica (25.662).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.508 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.749), em Vila Velha. 
 Até esta segunda-feira (01), mais de 978 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 309.042 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.
vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 119.732 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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