Casagrande diz que repasse do governo federal ao ES foi de R$ 2,2 bi

O governador Renato Casagrande e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Helio Filho/Secom|Marcos Corrêa/PR

"É um numero superestimado. Qualquer que fosse o presidente da República teria que repassar quase que a totalidade desses recursos porque são recursos constitucionalmente obrigatórios de serem repassados no fluxo normal. É o que compete por lei a cada Estado do Brasil", afirmou em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (1).



O governador explicou que o total de repasses informado pelo presidente nas redes sociais inclui transferências previstas na Constituição como as do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de Participação dos Estados (FPE), royalties e participações especiais de petróleo, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), salário-educação, entre outros.

Ele argumentou ainda que o governo federal contabilizou como repasse para o Estado os valores que foram pagos a pessoas físicas do Espírito Santo no auxílio emergencial

Já entre os R$ 2,2 bilhões que Casagrande afirma terem sido repassados de forma extraordinária, cerca de R$ 1,5 bilhão foi destinado ao governo do Estado. Nesse valor pago está incluído cerca de R$ 240 milhões para ajudar no combate à pandemia e R$ 249 milhões referentes ao adiamento do pagamento de dívidas. O restante, é referente à compensações por perda de receita tributária.

Os municípios do Espírito Santo teriam recebido, por sua vez, R$ 641 milhões de forma extraordinária para o combate ao novo coronavírus.



"Somos muito gratos pelos repasses feitos até agora, mas esses números (divulgados pelo presidente Jair Bolsonaro) não representam a realidade da ajuda que veio aos Estados e municípios. Por isso estamos tendo que explicar. A gente perde tempo com esse tipo de informação equivocada, tira energia que a gente poderia estar gastando em outras atividades no enfrentamento a pandemia", declarou.



Ele ainda destacou que, em 2020, o Espírito Santo destinou para o governo federal R$ 23,8 bilhões em impostos.

Não se pode superestimar números, é necessário unir forças e agir para salvar vidas, neste momento de pandemia. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 1, 2021

Além de Bolsonaro, auxiliares como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, têm divulgado cifras repassadas aos Estados e criticado governadores que combatem a pandemia de Covid-19. De acordo com Faria, eles tiveram "tempo e dinheiro sobrando" e que "ninguém suporta mais" medidas de "quebram a economia".

Até agora, ao todo 18 governadores assinaram uma carta no mesmo sentido, ressaltando que os repasses de mais de R$ 800 bilhões não dizem respeito a dinheiro para ajudar no combate à Covid-19 ou recompor receita dos Estados, mas sim também verbas obrigatórias, previstas na Constituição para várias áreas, sem relação com o ano de pandemia.

Espírito Santo: R$ 16,1 bilhões.

Auxílio: R$ 5,57 bilhões.



Goiás: R$ 27,1 bilhões.

Auxílio: R$ 9,95 bilhões.



Maranhão: R$ 36 bilhões.

Auxílio: R$ 11,8 bilhões.



Mato Grosso: R$ 15,4 bilhões.

Auxílio: R$ 4,96 bilhões. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 28, 2021

Mais cedo, para a CNN, o governador capixaba fez críticas aos dados informados, mas destacou que ninguém negando a importância da ajuda do governo federal.

"Parece que os Estados receberam um mar de dinheiro. Não tem ninguém negando a importância da ajuda do governo federal com relação à recomposição de receita. Mas eles estão colocando todos os repasses para os Estados e municípios, todos, independentemente de terem sido feitos ou não no período de pandemia", disse Casagrande.