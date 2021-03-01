Estados tentam comprar vacinas da Rússia, China e Índia, diz Casagrande

Renato Casagrande anunciou a colaboração entre governadores de estados para compra de imunizantes Crédito: Reprodução | Governo do Espírito Santo

O governador do Espírito Santo , Renato Casagrande, anunciou que pretende, junto com governadores de outros estados, adquirir em conjunto novas doses de vacinas contra a Covid-19 . Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa nesta segunda-feira (1), Casagrande afirmou que já fez uma reunião com os chefes de Executivo para definir as estratégias de compra dos imunizantes e que, juntos, eles têm checado a disponibilidade de doses com a Rússia, China e Índia.

Casagrande citou que a ideia dos governadores é tentar buscar fornecedores de vacinas fora dos contratos estabelecidos pelo governo federal, para que seja possível a aquisição de mais imunizantes. O governador ainda divulgou que, nesta terça-feira (2), haverá uma visita à União Química, que produz a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, na Rússia.

"Estamos tentando, os 27 governadores, buscar fornecedores de vacinas fora daqueles contratos que o governo federal já tem, para que a gente possa comprar mais vacinas, esse é o nosso desejo. Nesta terça-feira, vamos fazer uma visita à União Química, que produz a Sputnik, para ver se existe alguma perspectiva, alguma possibilidade de eles ampliarem a oferta de vacinas para o Brasil", disse.

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Casagrande ainda garantiu que, caso o Ministério da Saúde - que é responsável pela aquisição e distribuição de vacinas, além do cumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) - não tenha capacidade de adquirir os imunizantes, os estados podem comprar diretamente as doses.

"Estamos em contato, através do governador Wellington Dias, do Piauí, com embaixador da China, com o embaixador da Índia, marcando conversas com eles para que a gente possa ver fornecedores desses países, acrescentando àquilo que o governo federal já comprou, se tem mais vacinas para ofertar à população brasileira através da compra dos governadores", completou.

Além da iniciativa independente dos estados, Casagrande pontuou também a participação empresarial na negociação para a compra de imunizantes, sem dar mais detalhes da participação efetiva do setor privado.