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Pandemia

Estados tentam comprar vacinas da Rússia, China e Índia, diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou nesta segunda (1) que já realizou reuniões com outros governadores para tratar da aquisição de imunizantes

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:38

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 mar 2021 às 12:38
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande fez um pronunciamento por volta das 18h desta sexta-feira (26)
Renato Casagrande anunciou a colaboração entre governadores de estados para compra de imunizantes Crédito: Reprodução | Governo do Espírito Santo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que pretende, junto com governadores de outros estados, adquirir em conjunto novas doses de vacinas contra a Covid-19. Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa nesta segunda-feira (1), Casagrande afirmou que já fez uma reunião com os chefes de Executivo para definir as estratégias de compra dos imunizantes e que, juntos, eles têm checado a disponibilidade de doses com a Rússia, China e Índia. 
Casagrande citou que a ideia dos governadores é tentar buscar fornecedores de vacinas fora dos contratos estabelecidos pelo governo federal, para que seja possível a aquisição de mais imunizantes. O governador ainda divulgou que, nesta terça-feira (2), haverá uma visita à União Química, que produz a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, na Rússia.
"Estamos tentando, os 27 governadores, buscar fornecedores de vacinas fora daqueles contratos que o governo federal já tem, para que a gente possa comprar mais vacinas, esse é o nosso desejo. Nesta terça-feira, vamos fazer uma visita à União Química, que produz a Sputnik, para ver se existe alguma perspectiva, alguma possibilidade de eles ampliarem a oferta de vacinas para o Brasil", disse.
Casagrande ainda garantiu que, caso o Ministério da Saúde - que é responsável pela aquisição e distribuição de vacinas, além do cumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) - não tenha capacidade de adquirir os imunizantes, os estados podem comprar diretamente as doses.
"Estamos em contato, através do governador Wellington Dias, do Piauí, com embaixador da China, com o embaixador da Índia, marcando conversas com eles para que a gente possa ver fornecedores desses países, acrescentando àquilo que o governo federal já comprou, se tem mais vacinas para ofertar à população brasileira através da compra dos governadores", completou.
Além da iniciativa independente dos estados, Casagrande pontuou também a participação empresarial na negociação para a compra de imunizantes, sem dar mais detalhes da participação efetiva do setor privado. 
Além dos governadores e empresas, prefeitos também se articulam para garantir mais imunizantes. Às 16 horas desta segunda (1), gestores de várias cidades do Brasil se reunirão para definir a construção de um consórcio municipal para aquisição de vacinas.

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