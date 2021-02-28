ES tem queda de 29% em mortes e casos de coronavírus em fevereiro

O uso de máscara e o distanciamento social seguem sendo necessários para conter a pandemia da Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

Em outras palavras, isso significa que o Estado perdeu 230 vidas a menos para a Covid-19, no comparativo entre os períodos. Percentualmente, esta é a terceira maior redução mensal registrada em toda a pandemia, ficando atrás apenas dos decréscimos registrados entre julho-agosto e agosto-setembro do ano passado.

Vale lembrar que fevereiro teve só 28 dias. Ou seja, três a menos que janeiro. Também é importante ressaltar que, apesar de a queda ser realmente benéfica, a média de mortes continua alta. Neste mês, na média, foram 19 vidas perdidas por dia – a sexta maior de toda a pandemia, que já dura um ano.

Quando o assunto são os infectados pelo novo coronavírus, fevereiro teve 13.705 casos confirmados a menos que janeiro. Uma redução de exatamente 29,8% e a queda mais significativa desde março do ano passado. Em números absolutos de casos, este mês aparece como o sexto pior.

A Gazeta considerou as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Para esta reportagem,considerou as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Os números, portanto, representam os casos e as mortes divulgados no mês e nem sempre equivalem aos infectados e óbitos que aconteceram no respectivo período.

NOTÍCIA BOA, MAS SINAL DE ALERTA SEGUE ACESO

Sem dúvidas, o Espírito Santo registrar menos mortes e casos confirmados de Covid-19 é algo positivo. Porém, isso não significa que os capixabas podem relaxar no que diz respeito às medidas de distanciamento social. Tampouco devem achar que a pandemia está controlada no Estado.

"Não há dúvidas que houve uma diminuição, mas ainda são muitos casos e óbitos. Não dá para comemorar. Temos que estar vigilantes" Lauro Ferreira Pinto - Médico infectologista e colunista de A Gazeta