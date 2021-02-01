Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já perdeu mais de 5.800 pessoas para o novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

a redução é pequena: de apenas 3%. Espírito Santo começou o ano com mais 777 mortes causadas pelo novo coronavírus . O número desse mês de janeiro é menor que o registrado em dezembro — quando tinham morrido 25 pessoas a mais, totalizando 802 vidas perdidas. Porém,

janeiro registrou uma média de 25 mortes por dia. Em números absolutos, só ficou atrás de três meses em toda a pandemia, que já dura quase um ano. A ligeira queda ainda acontece depois de um mês em que os óbitos praticamente dobraram . Ou seja, o patamar continua extremamente alto:. Em números absolutos, só ficou atrás de três meses em toda a pandemia, que já dura quase um ano.

Os números utilizados pela reportagem levam em conta as atualizações diárias do Painel Covid-19 , da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Assim, eles representam as mortes confirmadas e divulgadas ao longo de janeiro, e não todas as que aconteceram, necessariamente, durante o mês.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - número de mortes cai, mas continua alto em janeiro

Para analisar os dados, A Gazeta ouviu dois infectologistas e eles foram unânimes: os óbitos ainda são muitos e não há o que se comemorar. Para o médico Paulo Peçanha, a diferença entre os números de dezembro e janeiro nem é suficiente para falar em uma redução dos índices, propriamente dita.

"O comportamento recente das pessoas não pode ser considerado 'ok' só porque não duplicou o número de mortes, por exemplo. A queda é pequena, não dá tranquilidade alguma" Paulo Peçanha - Médico infectologista

"Acho que esses números estáveis, em um nível muito alto, deveriam trazer a reflexão sobre a necessidade de se ter um comportamento mais rigoroso em relação aos protocolos de proteção. Essa é a grande arma que temos, até para dar tempo da vacinação ser ampliada significativamente", defende.

No mesmo sentido, a enfermeira Ethel Maciel reforça que "a pandemia não acabou" e que "ainda estamos perdendo muitas pessoas". Segundo ela, há "números altos para o futuro próximo, com uma preocupação extra em relação às novas variantes do coronavírus", cepas que também foram destacadas por Peçanha.

JANEIRO: QUASE 46 MIL CASOS

Assim como as mortes, os novos casos de Covid-19 divulgados em janeiro no Espírito Santo também apresentaram um decréscimo em relação a dezembro. Neste início de ano, foram 45.878 confirmações — praticamente 12 mil a menos que o registrado no mês anterior.

Neste cenário, a redução é mais significativa: de 21%. Apesar disso, em números absolutos, janeiro é o segundo mês em que mais pessoas testaram positivo de toda a pandemia. Lembrando que durante a primeira quinzena não foram testados contatos intra domiciliares de positivados.

Na visão da infectologista Ethel Maciel, a diminuição deve estar ligada à menor testagem pelo Governo do Estado . "Precisamos lembrar também que tivemos represamento no Laboratório Central (Lacen). A contagem dos casos é muito sensível ao sistema. Se ele testa menos, temos menos casos", explica.

Da mesma forma, o médico Paulo Peçanha afirma que não se pode concluir que os casos estão diminuindo no Estado apenas por esse número. "Janeiro é um mês de férias, pode ser que a gente tenha tido uma busca menor pelos testes, por parte da população, nesse período", salienta.