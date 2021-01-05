Mortes por coronavírus crescem quase 90% em dezembro no ES

Enquanto banhistas aproveitavam a praia lotada, mais de 800 capixabas morreram por causa da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. ES registra crescimento de quase 90% no número de mortes em dezembro

378 a mais que em novembro – o que equivale a um aumento de 89,1%. O ano de 2020 terminou com os números da pandemia em franca ascensão no Espírito Santo . Apenas durante o mês de dezembro, foram divulgadas 802 mortes causadas pelo novo coronavírus no Estado:– o que equivale a um aumento de 89,1%.

Doutora em epidemiologia, Ethel Maciel garante que o número de mortes é um indicador que permite uma comparação mais direta que o de casos, que podem ter sofrido subnotificações no passado. "Elas são menos sensíveis a mudanças, por isso podemos afirmar que já temos um padrão muito semelhante a julho", explica.

"Não era para termos tantos óbitos assim, se considerar que sabemos como evitar a transmissão e a lidar com a doença" Ethel Maciel - Doutora em epidemiologia

Apesar de acompanhar de perto a pandemia, a especialista se surpreendeu com os dados de dezembro. "O aumento foi muito expressivo. A gente não esperava, em nenhuma das nossas projeções. Achávamos que íamos estabilizar e apresentar queda, mas ainda estamos subindo", alerta.

CASOS AUMENTARAM QUASE 70%

superou a marca dos 58 mil. Ou seja, cerca de 23 mil a mais que o total divulgado em novembro pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Em forte crescente também está o número de casos registrados em dezembro no Espírito Santo, que. Ou seja, cerca de 23 mil a mais que o total divulgado em novembro pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Um aumento de 69,9%.

Esse comportamento dá continuidade a uma tendência de alta, que vigora no Estado desde o início de outubro: este é o terceiro aumento consecutivo na quantidade de novos casos mensais. A última queda registrada aconteceu ainda entre os meses de agosto e setembro.

Vale ressaltar que pelo comportamento da doença, esses dados ainda não refletem as consequências dos encontros no Natal e no Réveillon. "Em média, leva uma semana para o aumento de infecções, duas para o impacto nas internações e três para os reflexos nos óbitos", esclarece Ethel.

"Estamos em uma segunda onda e os números continuam a subir. Corremos o risco de ter um colapso no serviço de saúde que não tivemos na primeira onda, em junho" Ethel Maciel - Doutora em epidemiologia

Lamentável e inevitavelmente, as perspectivas para o primeiro mês de 2021 também não são nada boas. "A nossa situação é difícil, até pelo potencial do poder público de coibir aglomerações. Será um janeiro de muitos casos e muitas mortes. Será um janeiro muito triste", prevê a especialista.