Covid-19: ES já tem mais mortes em dezembro do que novembro inteiro

Ato em homenagem aos mortos em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

448 infectados pelo Passados apenas 18 dias de dezembro, o Espírito Santo já superou o número de mortos em decorrência da Covid-19 registrado em todo o mês de novembro. De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), até esta sexta-feira (18),infectados pelo coronavírus perderam a vida no Estado, número que já supera os 424 do mês anterior.

O total de óbitos até agora em dezembro no Estado também já supera os meses de setembro e outubro, nos quais, ainda de acordo com informações do Painel Covid-19, foram notificadas 387 e 310 mortes, respectivamente.

Até o dia 15 deste mês, conforme indicou o Painel Covid-19, 351 infectados pela doença perderam a vida. São 197 mortes a mais que o registrado em novembro no mesmo período  quando 154 óbitos foram notificados. Em valores percentuais, isso significa um aumento de 127,9% no número de mortes.

Além das mortes, o número de infecções pelo coronavírus no Estado também cresceu de forma preocupante. Analisando a primeira quinzena de novembro, 14.207 pessoas contraíram a Covid-19. Já nos primeiros 15 dias de dezembro, o número de infectados pulou para 27.937. Em valores percentuais, o aumento foi de 96,6% no número de novos casos entre os períodos observados.

A COVID-19 NO ESTADO

O município de Vila Velha, com 31.740 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.181), Vitória (26.891) e Cariacica (19.436).