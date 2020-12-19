Covid-19: ES já tem mais mortes em dezembro do que novembro inteiro

Passados apenas 18 dias de dezembro, o Espírito Santo já superou o número de mortos em decorrência da Covid-19 registrado em todo o mês de novembro. De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), até esta sexta-feira (18), 448 infectados pelo coronavírus perderam a vida no Estado, número que já supera os 424 do mês anterior.
O total de óbitos até agora em dezembro no Estado também já supera os meses de setembro e outubro, nos quais, ainda de acordo com informações do Painel Covid-19, foram notificadas 387 e 310 mortes, respectivamente.
O Espírito Santo já havia atingido outra marca negativa em relação às mortes causadas por coronavírus neste mês de dezembro. Na comparação entre quinzenas, dezembro registrou mais que o dobro de óbitos nos primeiros 15 dias em relação ao mesmo período em novembro.
Até o dia 15 deste mês, conforme indicou o Painel Covid-19, 351 infectados pela doença perderam a vida. São 197 mortes a mais que o registrado em novembro no mesmo período quando 154 óbitos foram notificados. Em valores percentuais, isso significa um aumento de 127,9% no número de mortes.
Além das mortes, o número de infecções pelo coronavírus no Estado também cresceu de forma preocupante. Analisando a primeira quinzena de novembro, 14.207 pessoas contraíram a Covid-19. Já nos primeiros 15 dias de dezembro, o número de infectados pulou para 27.937. Em valores percentuais, o aumento foi de 96,6% no número de novos casos entre os períodos observados.
O número de novos casos confirmados impacta em outro indicador preocupante: a ocupação dos leitos de UTI. Até a quinta-feira (17), 509 pessoas estavam internadas em tratamento intensivo nos hospitais do Estado. Nesta sexta (18), porém, este número saltou para 517 leitos ocupados. Somando-se às 487 vagas ocupadas em enfermarias destinadas ao tratamento da Covid-19, o Espírito Santo ultrapassou a barreira das mil pessoas internadas com o coronavírus.
A COVID-19 NO ESTADO
O Espírito Santo registrou 31 óbitos e 2.139 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (18). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.727 mortes pela doença e 225.358 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 31.740 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.181), Vitória (26.891) e Cariacica (19.436).
A quantidade de curados também subiu, chegando a 207.714, sendo que 2.707 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 720 mil testes já foram realizados no Estado.