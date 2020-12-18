Covid-19: ES ultrapassa marca de mil pacientes internados por complicações

ES ultrapassa marca de mil pacientes internados por complicações da Covid-19 Crédito: Pixabay

1.004 pessoas nesta sexta-feira (18), o que representa 79,81% de ocupação de leitos disponíveis. O índice supera os 984 leitos ocupados que foram divulgados nessa quinta-feira (17), segundo o painel da Os números da Covid-19 não param de subir: desta vez, o número de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias no Espírito Santo subiu parapessoas nesta sexta-feira (18), o que representa 79,81% de ocupação de leitos disponíveis. O índice supera os 984 leitos ocupados que foram divulgados nessa quinta-feira (17), segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Do total de internações de hoje (18), 517 pessoas estão em UTIs e 487 em enfermarias. Em números percentuais estes números representam 82,99% e 76,69%, respectivamente, da disponibilidade de leitos.

O número de pacientes internados nas UTIs, inclusive, é o maior desde o dia 21 de julho, quando 531 infectados no Estado estavam em tratamento intensivo. O crescimento do número de vagas ocupadas nos hospitais do Estado também afeta um dos principais indicadores da elaboração do Mapa de Risco do Governo do Estado: o número de leitos potenciais para o tratamento da doença, que leva em conta a capacidade de ampliação de vagas de UTIs e enfermarias que o Espírito Santo possui.

E a demanda por leitos de UTI e enfermarias tende a crescer nos próximos dias, já que, nesta sexta (18), o Espírito Santo registrou 2.139 novos casos de coronavírus , sendo o quinto dia seguido que ultrapassa a barreira dos 2 mil casos diários.

Além disso, nos últimos dez dias, o Estado bateu por três vezes o recorde de casos de coronavírus registrados em 24 horas. Inicialmente, no dia 8 deste mês foram computados 2.418 casos, ao passo que no dia seguinte, quarta-feira (9), foram contabilizados 2.419 novos casos, um a mais do que no dia anterior. Nesta quarta-feira (16), uma semana depois, o Estado chegou aos 2.989 registros da doença, segundo dados do Painel Covid-19.

Os primeiros quinze dias de dezembro, inclusive, foram o período no qual houve o maior número de notificações de novos casos da Covid-19, analisando a comparação entre quinzenas. Foram 27.937 pessoas infectadas pelo coronavírus no Estado apenas nos 15 primeiros dias deste mês. O número de mortes também assusta: 351 óbitos contabilizados, mais que o dobro em relação ao mês anterior, no mesmo período.

No entanto, é importante lembrar que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ampliou a testagem duas vezes, nos dias 11 e 22 de setembro. Desde então, quem mora com um positivado ou quem apresenta sintomas da doença é testado, independentemente de idade ou comorbidades.

Em relação aos óbitos pela Covid-19, estes acenderam um alerta neste mês: apenas em dezembro foram registradas 448 mortes, número maior do que o total nos meses anteriores, sendo que em novembro houve 424 mortes de vítimas da doença, em outubro 310 e em setembro 387.

A COVID-19 NO ESTADO

O município de Vila Velha, com 31.740 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.181 casos), Vitória (26.891) e Cariacica (19.436).