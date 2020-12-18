ES registra mais 31 mortes e 2.139 novos casos de Covid-19

O Espírito Santo registrou 31 óbitos e 2.139 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (18). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.727 mortes pela doença e 225.358 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 31.740 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.181), Vitória (26.891) e Cariacica (19.436).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.991 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.553.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 207.714, sendo que 2.707 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 720 mil testes já foram realizados no Estado.