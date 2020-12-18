Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES registra mais 31 mortes e 2.139 novos casos de Covid-19

Mais de 225 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus e 4.727 morreram em decorrência da infecção em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:06

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:06

Economia do ES começa a se recuperar após a crise causada pelo coronavírus
Os indicadores do coronavírus no Espírito Santo continuam em alta Crédito: Stock/Adobe
Espírito Santo registrou 31 óbitos e 2.139 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (18). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.727 mortes pela doença e 225.358 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 31.740 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.181), Vitória (26.891) e Cariacica (19.436).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.991 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.553.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 207.714, sendo que 2.707 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 720 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

Roberto Bragatto, sócio da Coroa, morre aos 65 anos de Covid-19

Brasil vai exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país

Covid-19: bebê nascido em parto de emergência sai da Utin e está com a mãe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados