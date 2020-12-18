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Saúde

Brasil vai exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país

As obrigações fixadas pela norma começam a valer a partir do dia 30 de dezembro e deverão ser seguidas por brasileiros e estrangeiros

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:04
Secretaria de Saúde do Rio combate coronavírus nos aeroportos
Secretaria de Saúde do Rio combate coronavírus nos aeroportos Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
A partir do dia 30 de dezembro, passageiros de voo internacional que desembarcarem no país, precisarão apresentar um teste RT-PCR negativo para Covid-19 feito até 72 horas antes da viagem.
A Portaria 630 da Casa Civil da Presidência da República foi publicada ontem (17), em edição extra do Diário Oficial, e fixa restrições excepcionais para estrangeiros que desejem viajar para o Brasil ou brasileiros retornando ao país por avião, rodovias ou via aquática".
"O viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque: I - Documento comprobatório de realização de teste laboratorial (RT-PCR), para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo/não reagente, realizado com 72 horas anteriores ao momento do embarque", estabelece o parágrafo 1° do Artigo 7º da Portaria.
As obrigações fixadas pela norma não valem para imigrantes com residência em caráter definitivo, profissionais estrangeiros prestando serviço para organismos internacionais e funcionários de outros países credenciados ao governo federal.
Ficam excluídos também dessa exigência estrangeiros que sejam parentes ou cônjuges de brasileiros, que tenham autorização do governo federal em vista do interesse público ou por questões humanitárias ou que possuam o Registro Nacional Migratório.
Ainda conforme a Portaria, as restrições não abarcam ações humanitárias em regiões de fronteiras, nem a movimentação de pessoas em cidades-gêmeas no Brasil e países vizinhos e pessoas que trabalham com transporte de cargas.
A regra também não inclui estrangeiros que tenham visto de entrada, que venham do Paraguai por via terrestre desde que tenham situação migratória regular.
O descumprimento da exigência pode gerar responsabilização civil ou penal, deportação de volta ao país de origem ou a invalidação do pedido de refúgio, caso ela existe.

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