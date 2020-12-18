Covid-19: bebê nascido em parto de emergência sai da Utin e está com a mãe

O pequeno João Guilherme, que nasceu de 30 semanas e ficou 42 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) de um hospital particular de Vila Velha, recebeu alta da Utin na última quarta-feira (16). João foi para o quarto ficar com a mãe, a bancária Thaisa André Esteves Trabach Lacerda, de 33 anos e, provavelmente, neste fim de semana os dois devem receber alta do hospital para se recuperar em casa.
O nascimento de João Guilherme era esperado apenas para janeiro do ano que vem, mas Thaisa precisou passar por um parto de emergência no dia 9 de novembro deste ano após se contaminar com a Covid-19.
Proprietário de uma corretora de seguros, Fabrício Trabach Lacerda, pai de João e esposo de Thaisa, é quem faz as atualizações diárias sobre o caso. Thaisa recebeu alta da da unidade intensiva no último dia 3 de dezembro e segue em recuperação em um quarto do hospital.
Juntos há 10 anos e casados desde 2014, Fabrício e Thaisa têm também a pequena Melissa, de três anos. E para quem passou por tantos momentos de tensão, o que fica é a alegria de um final feliz às vésperas de Natal, as fotos de Melissa e João na parede do quarto de hospital e uma família feliz prestes a voltar para casa.