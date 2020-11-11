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Em estado grave

Grávida internada com Covid-19 na UTI faz parto de emergência no ES

Familiares da Thaisa André Esteves pedem doação de sangue nas redes sociais; João Guilherme nasceu na segunda-feira (9) e já respira sem ajuda de aparelhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 18:08

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:08

Aos 33 anos, Thaísa André Esteves é funcionária de um banco e estava afastada do trabalho presencial por causa da pandemia Crédito: Acervo pessoal
O nascimento do segundo filho era esperado apenas para janeiro do ano que vem, mas por causa da Covid-19, a bancária Thaisa André Esteves Trabach Lacerda precisou passar por uma cesária de urgência na segunda-feira (9), enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Vila Velha, intubada e lutando contra a doença.
Depois de apenas 30 semanas de gestação, o pequeno João Guilherme veio ao mundo com cerca de 1.700 gramas e com uma capacidade pulmonar delicada. Internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), ele precisou ser intubado, mas depois de dois dias passou a respirar sem a ajuda de aparelhos, de acordo com o pai.
O pequeno João Guilherme nasceu de 7 meses e precisou da ajuda de aparelhos para respirar
O pequeno João Guilherme nasceu de 7 meses e precisou da ajuda de aparelhos para respirar Crédito: Acervo pessoal
Proprietário de uma corretora de seguros, Fabricio Trabach Lacerda confessou que o momento ainda é de muita incerteza para a família. "Os médicos fizeram o parto para usar medicações mais agressivas na minha esposa. O meu filho ainda vai fazer testes para ver se também está com o novo coronavírus", resumiu.
Grávida internada com Covid-19 na UTI faz parto de emergência no ES
Segundo ele, a mulher permanece estável, mas em estado grave. Internada desde a última quarta-feira (4), ela apresentou os primeiros sintomas há cerca de duas semanas, depois de o pai testar positivo para a Covid-19. Nesse intervalo de tempo, o quadro passou de um incômodo na garganta para uma pneumonia.
"Eu fiquei muito assustado com a evolução, foi muito rápida, muito rápida. Confirmar o comprometimento de quase todo o pulmão nesse prazo assusta. O vírus foi muito agressivo"
Fabricio Trabach Lacerda - Marido da Thaísa
Antes de ser intubada, a taxa de oxigênio no sangue da capixaba chegou a ser de apenas 74%, de acordo com o marido. Para ter uma ideia da gravidade, o normal é que fique acima dos 95%. "No sábado (7) à noite, os médicos me falaram que iriam intubar para não prejudicar a gravidez e aliviar o cansaço físico dela", contou Fabricio.
Até esse momento, no entanto, ele reclama que precisou passar por cinco atendimentos em hospitais particulares de Vitória e Vila Velha. Nos três primeiros, a Thaisa foi dispensada sem medicamentos. No quarto, o médico passou um corticoide; e no quinto, quando procurou um pronto socorro na Praia da Costa, acabou internada.
Thaísa, ainda grávida de João Guilherme, junto da filha Melissa e do marido Fabricio
Thaísa, ainda grávida de João Guilherme, junto da filha Melissa e do marido Fabricio Crédito: Acervo pessoal
Além das idas e vindas aos hospitais, o resultado do primeiro teste do novo coronavírus só chegou para Fabricio na tarde desta quarta-feira (11), mais de dez dias depois da coleta. "Eu não sei como funciona os trâmites e a burocracia, mas pela agressividade do vírus não poderia demorar tanto", defendeu.
Juntos há 10 anos e casados desde 2014, ele e a Thaisa têm também a pequena Melissa, de três anos. Felizmente, a menina e o pai testaram negativo para a Covid-19. "Eu tento ficar o máximo de tempo com ela. Graças a Deus, financeiramente nossa vida está organizada, mas o resto está tudo enrolado", confessou Fabricio.

PEDIDO DE DOAÇÃO DE SANGUE

Por causa da cesária de urgência, a Thaisa precisou usar bolsas de sangue e, independentemente de saber se ela vai precisar novamente, os familiares e amigos têm compartilhado nas redes sociais o pedido para que as pessoas façam doações de sangue, seguindo uma solicitação feita pelos próprios médicos.
"Eu recebi a mensagem por celular, que estava precisando de sangue por conta do que foi usado. Repassei para todos os conhecidos e ontem já mandei de novo. Tivemos feedback de gente que foi doar ou que reencaminhou o pedido para ajudar. Isso é muito reconfortante nesse momento", disse Fabricio.

ONDE DOAR

Médico hematologista do Hospital Praia da Costa, Claudio Vinicius Menezes de Brito lembra que para doar sangue é preciso estar saudável, ter entre 16 e 60 anos de idade, pesar pelo menos 50 kg e apresentar documento original com foto, além de algumas orientações relativas ao sono e alimentação. (confira o funcionamento de cada local)
HEMOCLÍNICA
  • Rua Joaquim Cortes, nº 44, bairro Parque Moscoso, em Vitória
  • De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h
  • Veja mais informações
HEMOES (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espirito Santo)
  • Avenida Marechal Campos, nº 1.468, bairro Maruípe, em Vitória
  • Todos os dias das 7h às 19h
  • Veja mais informações

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