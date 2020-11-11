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Aos 12 anos

'Coração apertado', diz esposa de motorista sobre morte de menino em acidente no ES

Richarlyson Ferreira Kuster morreu em um acidente no interior de Boa Esperança, quando viajava com o padrinho em caminhão de transporte de leite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 12:48

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:48

Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, morreu em um acidente no interior de Boa Esperança
Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, morreu em um acidente no interior de Boa Esperança Crédito: Acervo Pessoal
Definido pela família como um menino ativo e esperto, Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, morreu em um acidente nesta terça-feira (10), no interior de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista era Evandro Cassio Kuster, de 44 anos, primo e padrinho do menino, que ficou ferido. O veículo fazia o transporte de leite, quando tombou em uma estrada rural. A perda do menino deixou a família em choque.
Ele estava acompanhando o meu marido, ele pedia para passear junto com ele. O coração fica apertado. É uma perda muito grande para a família. Era um menino muito ativo e esperto, se emocionou Jania George Mendes, que é esposa do motorista do caminhão.
Na manhã desta quarta-feira (11), Jania e outros familiares estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo da criança. O menino será sepultado durante a tarde em Nova Venécia, também no Noroeste do Estado.
Menuno foi vítima de um acidente em Boa Esperança
Menuno foi vítima de um acidente em Boa Esperança Crédito: Acervo Pessoal
O motorista do caminhão teve lesões no braço e precisou ser hospitalizado. Segundo a esposa, ele já teve alta da unidade. A mulher contou que o marido relatou que o menino abriu a porteira de onde eles estavam, entrou no veículo e logo após o acidente aconteceu.
Ele explicou que teve um problema na direção e tombou o veículo. Segundo ela, o homem era um motorista experiente e nunca tinha se envolvido em outro acidente de trânsito.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (10), na localidade de Córrego da Onça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo  que estava carregado de leite  seguia para o interior da localidade, quando perdeu o controle, colidiu contra um barranco e tombou em seguida.
Acidente com caminhão em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
O menino viajava na carona do veículo e ficou preso embaixo do tanque de combustível do caminhão. Com a dificuldade para fazer o salvamento, os Bombeiros precisaram de uma retroescavadeira para auxiliar na retirada do corpo da vítima. O equipamento foi cedido pela prefeitura.

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