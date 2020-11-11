'Coração apertado', diz esposa de motorista sobre morte de menino em acidente no ES

Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, morreu em um acidente no interior de Boa Esperança Crédito: Acervo Pessoal

Definido pela família como um menino ativo e esperto, Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, morreu em um acidente nesta terça-feira (10), no interior de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo . O motorista era Evandro Cassio Kuster, de 44 anos, primo e padrinho do menino, que ficou ferido. O veículo fazia o transporte de leite, quando tombou em uma estrada rural. A perda do menino deixou a família em choque.

Ele estava acompanhando o meu marido, ele pedia para passear junto com ele. O coração fica apertado. É uma perda muito grande para a família. Era um menino muito ativo e esperto, se emocionou Jania George Mendes, que é esposa do motorista do caminhão.

Na manhã desta quarta-feira (11), Jania e outros familiares estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo da criança. O menino será sepultado durante a tarde em Nova Venécia, também no Noroeste do Estado.

Menuno foi vítima de um acidente em Boa Esperança Crédito: Acervo Pessoal

O motorista do caminhão teve lesões no braço e precisou ser hospitalizado. Segundo a esposa, ele já teve alta da unidade. A mulher contou que o marido relatou que o menino abriu a porteira de onde eles estavam, entrou no veículo e logo após o acidente aconteceu.

Ele explicou que teve um problema na direção e tombou o veículo. Segundo ela, o homem era um motorista experiente e nunca tinha se envolvido em outro acidente de trânsito.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (10), na localidade de Córrego da Onça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo  que estava carregado de leite  seguia para o interior da localidade, quando perdeu o controle, colidiu contra um barranco e tombou em seguida.

Acidente com caminhão em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação