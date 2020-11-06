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Acidente

Vídeo mostra colisão entre motos em cruzamento na BR 101, em Linhares

Uma câmera de videomonitoramento captou o momento exato do acidente. De acordo com a Eco101, um dos motociclistas foi encaminhado para o hospital com ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:50

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:50

Duas motocicletas colidiram em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (6). O acidente aconteceu no trecho urbano da BR 101, entre os bairros Novo Horizonte e Juparanã.
Uma câmera de videomonitoramento captou o momento exato do acidente. No vídeo, é possível ver que o condutor de uma das motocicletas passa pelo cruzamento e atinge o outro veículo. O trânsito estava movimentado no horário e outro motociclista quase foi atingido.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  o acidente foi causado quando um dos motociclistas ultrapassou o sinal vermelho. Ainda segundo a PRF, os dois envolvidos tiveram ferimentos leves e um deles precisou de atendimento. 
A Eco101, empresa responsável pela rodovia, confirmou que um dos motociclistas foi encaminhado para o hospital com ferimentos. O quadro de saúde dele não foi informado. Não houve interdição da via.

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