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BR 101

Vídeo: homem morre após moto ser atingida por carro em João Neiva

O vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta mostra a moto sendo atingida por um Fiat Palio enquanto o automóvel fazia a conversão na rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 10:21

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:21

O acidente aconteceu na BR 101
Homem morre após moto bater em carro em João Neiva Crédito: Reprodução
Uma câmera de segurança flagrou um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio que resultou na morte de um homem na BR 101, em João Neiva. A colisão aconteceu por volta das 10h30 dessa terça-feira (03), no km 204 da rodovia.
De acordo com a Eco 101, empresa responsável pela rodovia, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária registrou a colisão entre os veículos. O vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta mostra a moto atingindo um Fiat Palio enquanto o carro fazia a conversão na rodovia. Com o impacto, um dos dois ocupantes da moto foi parar perto de outro veículo.

VEJA O VÍDEO

Para atendimento da ocorrência, de acordo com a Eco 101, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil  também estiveram no local. Além do homem que morreu no local, uma outra pessoa, que também estava na moto, foi encaminhada para o hospital.
A Eco 101 não informou se a vítima que faleceu estava pilotando ou se estava no carona da moto.  Uma faixa da rodovia ficou interditada por mais de três horas e foi liberada um pouco antes das 15h.

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