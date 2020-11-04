Vídeo: homem morre após moto ser atingida por carro em João Neiva

De acordo com a Eco 101, empresa responsável pela rodovia, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária registrou a colisão entre os veículos. O vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta mostra a moto atingindo um Fiat Palio enquanto o carro fazia a conversão na rodovia. Com o impacto, um dos dois ocupantes da moto foi parar perto de outro veículo.