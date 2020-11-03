Carretas se envolvem em acidente no acesso à BR 259 em Colatina

Duas carretas se envolveram em um acidente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). A ocorrência foi registrada no bairro Carlos Germano Naumann, no trecho de acesso para a BR 259.
O acidente foi pouco antes das seis horas da manhã. Segundo o motorista de um dos veículos, a carreta que ele dirigia que estava carregada com perfis de aço perdeu o freio e bateu na carroceria de outra carreta que estava passando pelo local.
A carreta que provocou o acidente ficou atravessada na pista enquanto o motorista que não teve ferimentos aguardava a chegada de auxílio. O outro veículo não sofreu nenhum dano e o condutor conseguiu seguir viagem, também sem ferimentos.