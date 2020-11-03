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Batida

Carretas se envolvem em acidente no acesso à BR 259 em Colatina

Segundo o motorista de um dos veículos, a carreta que ele dirigia  que estava carregada com perfis de aço  perdeu o freio e bateu na carroceria de outra carreta que estava passando pelo local na manhã desta terça-feira (3). Ninguém se feriu

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 11:13
Acidente com carretas em Colatina Crédito: Leitor
Duas carretas se envolveram em um acidente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). A ocorrência foi registrada no bairro Carlos Germano Naumann, no trecho de acesso para a BR 259.
O acidente foi pouco antes das seis horas da manhã. Segundo o motorista de um dos veículos, a carreta que ele dirigia  que estava carregada com perfis de aço  perdeu o freio e bateu na carroceria de outra carreta que estava passando pelo local.
Veículo ficou atravessado na pista
Veículo ficou atravessado na pista Crédito: Leitor
A carreta que provocou o acidente ficou atravessada na pista enquanto o  motorista  que não teve ferimentos  aguardava a chegada de auxílio. O outro veículo não sofreu nenhum dano e o condutor conseguiu seguir viagem, também sem ferimentos.

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