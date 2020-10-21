Viatura da Polícia Civil capota transportando presa em Colatina

Uma viatura da Polícia Civil capotou enquanto fazia o transporte de uma mulher para o presídio, no final da tarde desta terça-feira (20), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno e deixou a mulher e o policial com ferimentos.
A Polícia Civil informou que a mulher de 28 anos havia sido detida nesta terça-feira (20) no Centro de São Gabriel da Palha por possuir um mandado de prisão em aberto. Após os procedimentos de praxe, a suspeita estava sendo transportada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. A viatura era conduzida por um escrivão da polícia.
O escrivão disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência que devido à chuva o veículo aquaplanou, atravessou a pista, colidiu com o meio fio e capotou, parando normalmente com as rodas para baixo. Ele relatou ainda que seguia em velocidade compatível com a via.
Segundo a polícia, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o socorro da mulher para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, onde ela recebeu atendimento, sendo diagnosticada com uma fratura não exposta no braço. A suspeita já recebeu alta e foi encaminhada para o sistema prisional.
O policial civil foi socorrido para um hospital particular de Colatina, com uma lesão na cabeça. Como nenhuma fratura foi diagnosticada, ele ficou em observação por algumas horas e depois liberado para repouso em casa.
A viatura seguia no local do acidente na manhã desta quarta-feira (21). A polícia não informou quando o veículo deve ser retirado.