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Acidente

Viatura da Polícia Civil capota transportando presa em Colatina

A mulher que estava no veículo havia sido detida em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, por possuir um mandado de prisão em aberto e estava sendo encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Ela e o policial ficaram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:36

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:36

Viatura da Polícia Civil capota transportando presa em Colatina
Viatura da Polícia Civil capota transportando presa em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
Uma viatura da Polícia Civil capotou enquanto fazia o transporte de uma mulher para o presídio, no final da tarde desta terça-feira (20), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno e deixou a mulher e o policial com ferimentos.
A Polícia Civil informou que a mulher de 28 anos havia sido detida nesta terça-feira (20) no Centro de São Gabriel da Palha por possuir um mandado de prisão em aberto. Após os procedimentos de praxe, a suspeita estava sendo transportada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. A viatura era conduzida por um escrivão da polícia.
O escrivão disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência que devido à chuva o veículo aquaplanou, atravessou a pista, colidiu com o meio fio e capotou, parando normalmente com as rodas para baixo. Ele relatou ainda que seguia em velocidade compatível com a via.
Viatura da Polícia Civil capota transportando presa em Colatina
A viatura era conduzida por um escrivão da polícia. Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
Segundo a polícia, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o socorro da mulher para o Hospital Estadual Sílvio  Avidos, no mesmo município, onde ela recebeu atendimento, sendo diagnosticada com uma fratura não exposta no braço. A suspeita já recebeu alta e foi encaminhada para o sistema prisional.
O policial civil foi socorrido para um hospital particular de Colatina, com uma lesão na cabeça. Como nenhuma fratura foi diagnosticada, ele ficou em observação por algumas horas e depois liberado para repouso em casa.
A viatura seguia no local do acidente na manhã desta quarta-feira (21). A polícia não informou quando o veículo deve ser retirado.

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