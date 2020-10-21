Vídeo mostra motorista de aplicativo sendo rendido em assalto em Cariacica

Um motorista por aplicativo de 21 anos foi assaltado na noite desta terça-feira (20), no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Por volta das 20h, a vítima desembarcou um casal que havia solicitado uma corrida e, após deixá-los, foi abordada por dois homens em uma moto, sendo que o carona estava armado e a apontou na direção do condutor.
O jovem não esboçou reação. Na sequência, o assaltante que estava na garupa desceu da moto, rendeu o motorista e o obrigou a sair do veículo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o rapaz é rendido e obrigado a entregar o carro, um Volkswagen Gol. Veja vídeo:
Após render o motorista, o assaltante assumiu a direção e levou o veículo. Já o comparsa dele também foi embora com a motocicleta.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a mãe do jovem, que pediu para não ser identificada, contou que o filho está bastante assustado. O veículo ainda não foi recuperado e nenhum suspeito foi identificado.