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Violência

Motoboy é esfaqueado após entregar veículo a assaltantes em Vila Velha

A vítima, de 35 anos, chegava em casa quando foi rendida por dois homens. A dupla ordenou que homem entregasse o carro e ele entregou, mas mesmo sem reagir acabou levando cinco facadas nas costas na noite desta terça-feira (20), no bairro Ataíde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 09:35

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 09:35

Jeferson Cabral Júnior mostrou os ferimentos feitos por faca durante assalto
Jeferson Cabral Júnior mostrou os ferimentos feitos por faca durante assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motoboy de 35 anos foi esfaqueado durante um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (20) no bairro Ataíde, em Vila Velha. Após reagir ao assalto e entrar em luta corporal com um dos criminosos, Jeferson Cabral Júnior foi golpeado com sete facadas que atingiram as costas e um braço.
Em razão dos ferimentos, o motoboy precisou passar por uma cirurgia ainda durante a noite de terça e teve alta médica na manhã desta quarta (21).

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De acordo com Jeferson, o crime aconteceu quando ele chegava em casa após mais um dia de trabalho. Segundo ele, dois criminosos, estavam em um carro cinza, se aproximaram e anunciaram o assalto. Foi então que o motoboy reagiu e acabou sendo golpeado.
A esposa do motoboy, que está grávida, chegou a abrir o portão da residência no momento em que o assalto ocorria. Os criminosos ordenaram que ela fechasse o portão e voltasse para casa.
Após golpear o motoboy, um dos assaltantes fugiu levando a moto que ele utiliza como instrumento de trabalho. O outro foi embora no carro em que eles chegaram.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ainda de acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido.
Com informações de Daniela Carla e Diony Silva, da TV Gazeta

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