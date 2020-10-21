Motoboy é esfaqueado após entregar veículo a assaltantes em Vila Velha

Jeferson Cabral Júnior mostrou os ferimentos feitos por faca durante assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motoboy de 35 anos foi esfaqueado durante um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (20) no bairro Ataíde, em Vila Velha . Após reagir ao assalto e entrar em luta corporal com um dos criminosos, Jeferson Cabral Júnior foi golpeado com sete facadas que atingiram as costas e um braço.

Em razão dos ferimentos, o motoboy precisou passar por uma cirurgia ainda durante a noite de terça e teve alta médica na manhã desta quarta (21).

De acordo com Jeferson, o crime aconteceu quando ele chegava em casa após mais um dia de trabalho. Segundo ele, dois criminosos, estavam em um carro cinza, se aproximaram e anunciaram o assalto. Foi então que o motoboy reagiu e acabou sendo golpeado.

A esposa do motoboy, que está grávida, chegou a abrir o portão da residência no momento em que o assalto ocorria. Os criminosos ordenaram que ela fechasse o portão e voltasse para casa.

Após golpear o motoboy, um dos assaltantes fugiu levando a moto que ele utiliza como instrumento de trabalho. O outro foi embora no carro em que eles chegaram.

Segundo a Polícia Civil , o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ainda de acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido.