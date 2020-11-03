Vídeo: motociclista voa após bater contra parede no Centro de Vitória

A câmera de segurança de uma loja registrou o momento da batida no Centro de Vitória

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente. O motociclista perde o controle da direção descendo a rua e, em seguida, se choca contra a parede de uma loja. A violência da batida chama atenção, já que o condutor do veículo é lançado ao ar antes de cair no chão. Veja o vídeo: