Vídeo: motociclista voa após bater contra parede no Centro de Vitória

Um motociclista perdeu o controle do veículo na Rua Duque de Caxias, no Centro de Vitória, e bateu contra uma parede, por volta das 8h30 desta terça-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava consciente.
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente. O motociclista perde o controle da direção descendo a rua e, em seguida, se choca contra a parede de uma loja. A violência da batida chama atenção, já que o condutor do veículo é lançado ao ar antes de cair no chão. Veja o vídeo: