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Vídeo: motociclista voa após bater contra parede no Centro de Vitória

De acordo com a Polícia Militar, o piloto estava consciente e foi socorrido pelo Samu; câmeras de segurança registraram o momento do acidente; veja o vídeo!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 20:22

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:22

A câmera de segurança de uma loja registrou o momento em que o motorista perde o controle da motocicleta.
A câmera de segurança de uma loja registrou o momento da batida no Centro de Vitória Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Um motociclista perdeu o controle  do veículo na Rua Duque de Caxias, no Centro de Vitória, e bateu contra uma parede, por volta das 8h30 desta terça-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava consciente.
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente. O motociclista perde o controle da direção descendo a rua e, em seguida, se choca contra a parede de uma loja. A violência da batida chama atenção, já que o condutor do veículo é lançado ao ar antes de cair no chão. Veja o vídeo:

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