Operação Finados: PRF registra 28 acidentes no feriado prolongado no ES

Chuva na BR101 dias antes do feriado Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre as noites de sexta (30) e segunda-feira (2), período em que a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o Brasil uma operação especial durante o feriado de Finados, 28 acidentes foram registrados em rodovias federais no Espírito Santo . No total, 38 pessoas ficaram feridas e uma morreu em decorrência de acidentes. Em todo o Brasil, no mesmo período, foram 858 acidentes, que resultaram em 1.064 pessoas feridas e 86 mortes.

O único óbito registrado em rodovias federais no ES durante o feriado ocorreu na sexta-feira (30), no km 4,3 da BR 262, em Campo Grande, Cariacica. "Foi um acidente isolado, ou seja, que envolveu apenas um veículo que se desgovernou atingindo um poste e capotando sobre a via. Uma das vítimas veio a óbito posteriormente, possivelmente no outro dia, no hospital", relatou a PRF.

A operação teve início no dia 30 de outubro e se encerrou às 23h59 de segunda. Segundo os dados, no Espírito santo, 1.257 veículos e 1.545 pessoas foram fiscalizadas. Além disso, 94 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.

Durante a fiscalização no feriado prolongado, 343 teste de alcoolemia, também conhecido como bafômetro, foram realizados, ocasionando em 11 autuações.

A PRF-ES informou que o fato de o feriado no ano passado ter ocorrido durante o fim de semana "impossibilita a confecção de um quadro comparativo entre um ano e outro".

AS INFRAÇÕES MAIS REGISTRADAS NO ES EM 2020:

Excesso de velocidade: 361 imagens registradas

361 imagens registradas Ultrapassagens indevidas: 267 flagrantes



267 flagrantes Não usar cinto de segurança: 167 notificações

