Operação Finados: PRF registra 28 acidentes no feriado prolongado no ES

Entre as noites de sexta (30) e segunda-feira (2), período em que a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o Brasil uma operação especial durante o feriado de Finados, 28 acidentes foram registrados em rodovias federais no Espírito Santo. No total, 38 pessoas ficaram feridas e uma morreu em decorrência de acidentes. Em todo o Brasil, no mesmo período, foram 858 acidentes, que resultaram em 1.064 pessoas feridas e 86 mortes.
O único óbito registrado em rodovias federais no ES durante o feriado ocorreu na sexta-feira (30), no km 4,3 da BR 262, em Campo Grande, Cariacica. "Foi um acidente isolado, ou seja, que envolveu apenas um veículo que se desgovernou atingindo um poste e capotando sobre a via. Uma das vítimas veio a óbito posteriormente, possivelmente no outro dia, no hospital", relatou a PRF.
A operação teve início no dia 30 de outubro e se encerrou às 23h59 de segunda. Segundo os dados, no Espírito santo, 1.257 veículos e 1.545 pessoas foram fiscalizadas. Além disso, 94 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.
Durante a fiscalização no feriado prolongado, 343 teste de alcoolemia, também conhecido como bafômetro, foram realizados, ocasionando em 11 autuações.
A PRF-ES informou que o fato de o feriado no ano passado ter ocorrido durante o fim de semana "impossibilita a confecção de um quadro comparativo entre um ano e outro".
AS INFRAÇÕES MAIS REGISTRADAS NO ES EM 2020:
- Excesso de velocidade: 361 imagens registradas
- Ultrapassagens indevidas: 267 flagrantes
- Não usar cinto de segurança: 167 notificações
Também durante os quatro dias de operação, 11 pessoas foram detidas por crimes diversos. Na Serra, um homem foi preso por possuir em seu desfavor dois mandados de prisão por homicídio. Em Itapemirim, um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.