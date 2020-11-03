Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Operação Finados: PRF registra 28 acidentes no feriado prolongado no ES

A Operação Finados 2020 teve início na sexta (30) e foi encerrada às 23h59 de segunda (2). No total, 38 pessoas ficaram feridas nas rodovias federais do Espírito Santo, uma morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 17:54

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 17:54

Chuva na BR101
Chuva na BR101 dias antes do feriado Crédito: Carlos Alberto Silva
Entre as noites de sexta (30) e segunda-feira (2), período em que a Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o Brasil uma operação especial durante o feriado de Finados, 28 acidentes foram registrados em rodovias federais no Espírito Santo. No total, 38 pessoas ficaram feridas e uma morreu em decorrência de acidentes. Em todo o Brasil, no mesmo período, foram 858 acidentes, que resultaram em 1.064 pessoas feridas e 86 mortes.
O único óbito registrado em rodovias federais no ES durante o feriado ocorreu na sexta-feira (30), no km 4,3 da BR 262, em Campo Grande, Cariacica. "Foi um acidente isolado, ou seja, que envolveu apenas um veículo que se desgovernou atingindo um poste e capotando sobre a via. Uma das vítimas veio a óbito posteriormente, possivelmente no outro dia, no hospital", relatou a PRF.
A operação teve início no dia 30 de outubro e se encerrou às 23h59 de segunda. Segundo os dados, no Espírito santo, 1.257 veículos e 1.545 pessoas foram fiscalizadas. Além disso, 94 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.
Durante a fiscalização no feriado prolongado, 343 teste de alcoolemia, também conhecido como bafômetro, foram realizados, ocasionando em 11 autuações.
A PRF-ES informou que o fato de o feriado no ano passado ter ocorrido durante o fim de semana "impossibilita a confecção de um quadro comparativo entre um ano e outro".

AS INFRAÇÕES MAIS REGISTRADAS NO ES EM 2020:

  • Excesso de velocidade: 361 imagens registradas
  • Ultrapassagens indevidas: 267 flagrantes
  • Não usar cinto de segurança: 167 notificações
Também durante os quatro dias de operação, 11 pessoas foram detidas por crimes diversos. Na Serra, um homem foi preso por possuir em seu desfavor dois mandados de prisão por homicídio. Em Itapemirim, um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Veja Também

Motorista morre após tombar com o caminhão em rodovia no Sul do ES

Carretas se envolvem em acidente no acesso à BR 259 em Colatina

Volta do feriado de Finados é tranquila na BR 101 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados