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Retorno para casa

Volta do feriado de Finados é tranquila na BR 101 no ES

Foi registrado movimento intenso no período da tarde em alguns pontos da rodovia, mas sem registro de acidentes graves até às 20h30, segundo informações da PRF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 22:04

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:04

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
BR 101, trecho Viana a Guarapari Crédito: Vitor Jubini
A volta para casa do feriado prolongado de Finados, nesta segunda-feira (2),  foi tranquila. Mas foi registrado  movimento intenso no período da tarde em alguns pontos da BR 101, rodovia federal que corta o Estado, segundo informações do site da Eco101, concessionária que administra a via.  A Polícia Rodoviária Federal (PRF)  informou que não foram registrados acidentes até às 20h30.
Em alguns trechos da BR 101 na Serra e em Linhares, registrou-se lentidão no final da tarde desta segunda-feira (02), com fluxo intenso de veículos. Já nas regiões de Viana e São Mateus, o trânsito tem fluido bem. Apesar de o volume de veículos estar acima do normal, não houve congestionamento nestes pontos.

BR 262

A PRF informou ainda que na altura de Marechal Floriano ocorreu um acidente,  sem vítimas,  e que não foi necessário interditar a rodovia para o atendimento da ocorrência.
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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