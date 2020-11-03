Volta do feriado de Finados é tranquila na BR 101 no ES

BR 101, trecho Viana a Guarapari Crédito: Vitor Jubini

A volta para casa do feriado prolongado de Finados, nesta segunda-feira (2), foi tranquila. Mas foi registrado movimento intenso no período da tarde em alguns pontos da BR 101, rodovia federal que corta o Estado, segundo informações do site da Eco101, concessionária que administra a via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram registrados acidentes até às 20h30.

Em alguns trechos da BR 101 na Serra e em Linhares, registrou-se lentidão no final da tarde desta segunda-feira (02), com fluxo intenso de veículos. Já nas regiões de Viana e São Mateus, o trânsito tem fluido bem. Apesar de o volume de veículos estar acima do normal, não houve congestionamento nestes pontos.

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A PRF informou ainda que na altura de Marechal Floriano ocorreu um acidente, sem vítimas, e que não foi necessário interditar a rodovia para o atendimento da ocorrência.