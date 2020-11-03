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Mimoso do Sul

Motorista morre após tombar com o caminhão em rodovia no Sul do ES

Vítima ficou presa na cabine do caminhão após o acidente na ES 297, em Mimoso do Sul. Caminhoneiro seguia de Cachoeiro para o Estado de São Paulo e levava chapas de granito. Outra pessoa que estava no veículo se feriu e foi levada a um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:33

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:33

Ele estava levando chapas de granito para São Paulo
Caminhoneiro de Cachoeiro morre em acidente na ES 297, em Mimoso do Sul Crédito: Internauta
Um caminhoneiro de Cachoeiro de Itapemirim morreu na tarde desta segunda-feira (2) na ES 297, na localidade de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O caminhão que ele dirigia estava carregado de chapas de granito e seguia para o Estado de São Paulo. 
O motorista tombou com o caminhão, que ficou com as rodas para cima apoiado na barra de proteção do acostamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro ficou preso entre a cabine e o asfalto, vindo a óbito no local.
A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e além do caminhoneiro, um outra pessoa que estava no caminhão ficou ferida e foi levada para o hospital de Apiacá. O velório do caminhoneiro está previsto para a tarde desta terça-feira (3), no bairro Paraíso, em Cachoeiro.
Ele estava levando chapas de granito para São Paulo
Caminhoneiro cachoeirense morre em acidente na ES 297 Crédito: Internauta

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