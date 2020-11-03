Motorista morre após tombar com o caminhão em rodovia no Sul do ES

Um caminhoneiro de Cachoeiro de Itapemirim morreu na tarde desta segunda-feira (2) na ES 297, na localidade de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O caminhão que ele dirigia estava carregado de chapas de granito e seguia para o Estado de São Paulo.
O motorista tombou com o caminhão, que ficou com as rodas para cima apoiado na barra de proteção do acostamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro ficou preso entre a cabine e o asfalto, vindo a óbito no local.
A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e além do caminhoneiro, um outra pessoa que estava no caminhão ficou ferida e foi levada para o hospital de Apiacá. O velório do caminhoneiro está previsto para a tarde desta terça-feira (3), no bairro Paraíso, em Cachoeiro.