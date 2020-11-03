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Na madrugada

Tiroteio deixa um morto e um ferido no bairro Resistência, em Vitória

Testemunhas contaram que os dois foram baleados em um confronto após ataque que teria sido promovido por criminosos do bairro Andorinhas. Um estudante de 17 anos que, segundo a polícia, não tinha envolvimento com crimes morreu no local

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 11:30
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
O  estudante Davi Gonçalves Pereira de Jesus, de 17 anos, foi morto durante um tiroteio na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Resistência, em Vitória. Um jovem de 23 anos também foi baleado durante o confronto e socorrido para um hospital da Capital. 
De acordo com informações da TV Gazeta, testemunhas contaram à polícia que o ataque teria sido promovido por criminosos do bairro Andorinhas, que foram atirar em rivais do bairro Resistência. Os suspeitos teriam iniciado os disparos já na Rodovia Serafim Derenzi, que liga os dois bairros, e entraram no bairro Resistência efetuando vários disparos. O confronto foi registrado por volta de 1 hora desta terça-feira.
Atingido pelos disparos, Davi Gonçalves Pereira de Jesus, de 17 anos, morreu no local. Um jovem de 23 anos  que não teve o nome divulgado  também foi baleado e socorrido para um hospital em Vitória.
Ainda segundo apurações da TV Gazeta, a família do adolescente morto contou aos policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que o menino era estudante.
O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Segundo apuração da TV Gazeta com a polícia e com familiares do adolescente, Davi não tinha envolvimento com a criminalidade, cursava o segundo ano do ensino médio e paralelamente fazia curso profissionalizante em Informática.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota.
A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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