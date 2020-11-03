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Bairro Itacibá

Pastor é assassinado com tiro na cabeça em Cariacica

Segundo amigos, o homem não tinha envolvimento com crimes, era pastor e morava há pouco tempo na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 09:14

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:14

Local onde o pastor foi assassinado em Cariacica, nesta segunda-feira (02)
Local onde o pastor foi assassinado em Cariacica, nesta segunda-feira (02) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um pastor foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (02). A vítima foi Identificada como Epaminondas da Silva Soares Correia, de 31 anos.
Segundo amigos, o homem não tinha envolvimento com crimes, era pastor e morava há pouco tempo na Grande Vitória. Ele estava sentado em frente a um prédio onde funciona uma agência dos Correios, que estava fechada. Neste momento, um casal se aproximou, houve uma discussão e o homem atirou no pastor, que morreu na hora.
A Polícia foi chamada, mas o casal conseguiu fugir. Câmeras de videomonitoramento do prédio podem ter registrado o momento do crime. O corpo da vítima foi levado para o DML de Vitória.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil respondeu, por nota, informando que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada". O órgão também pede a colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181, "que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou. 
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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