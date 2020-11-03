Bandidos apontam arma para criança de 10 anos durante assalto em Vila Velha

Arma falsa utilizada em assalto no bairro Novo México, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Mãe e filha foram assaltadas no bairro Novo México, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (02). Elas estavam entrando no carro quando foram rendidas por um casal de assaltantes. Os dois levaram o carro, mas acabaram sendo presos. Eles utilizaram uma arma falsa.

De acordo com informações da TV Gazeta, a mãe, uma assistente administrativa de 45 anos, e a filha, de apenas dez anos, estavam entrando no carro da família quando foram abordadas. Durante o assalto, o homem apontou a arma para a criança, deixando a menina em desespero, segundo a mãe.

Ele apontou a arma para a minha filha, ficou com a arma apontada para ela, uma criança de 10 anos, falando que queria o celular dela. Eu disse que ela não tinha celular, mas ele continuou gritando e apontando a arma. Minha filha entrou em desespero na hora, travou. Eu só queria tirar a minha filha, dei a volta por trás do carro, puxei minha filha, eles entraram no carro e depois correram, contou.