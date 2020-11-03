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Bairro Novo México

Bandidos apontam arma para criança de 10 anos durante assalto em Vila Velha

Mãe e filha estavam entrando no carro quando foram rendidas por um casal de assaltantes. Os dois levaram o carro, mas acabaram presos. Eles utilizaram uma arma falsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 09:10

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:10

Arma falsa utilizada em assalto no bairro Novo México, em Vila Velha
Arma falsa utilizada em assalto no bairro Novo México, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mãe e filha foram assaltadas no bairro Novo México, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (02). Elas estavam entrando no carro quando foram rendidas por um casal de assaltantes. Os dois levaram o carro, mas acabaram sendo presos. Eles utilizaram uma arma falsa.
De acordo com informações da TV Gazeta, a mãe, uma assistente administrativa de 45 anos, e a filha, de apenas dez anos, estavam entrando no carro da família quando foram abordadas. Durante o assalto, o homem apontou a arma para a criança, deixando a menina em desespero, segundo a mãe.
Ele apontou a arma para a minha filha, ficou com a arma apontada para ela, uma criança de 10 anos, falando que queria o celular dela. Eu disse que ela não tinha celular, mas ele continuou gritando e apontando a arma. Minha filha entrou em desespero na hora, travou. Eu só queria tirar a minha filha, dei a volta por trás do carro, puxei minha filha, eles entraram no carro e depois correram, contou.
Assim que os bandidos saíram como carro, mãe e filha pediram ajuda na casa de familiares. A mulher decidiu seguir os bandidos junto com o cunhado em outro carro. Enquanto isso, ela passava as informações para a polícia. O carro foi abordado com os assaltantes no bairro Santa Rita, também em Vila Velha. O casal de assaltantes foi preso e, com eles, a polícia encontrou uma arma falsa.

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