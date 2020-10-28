Motorista de ônibus pisca o farol e alerta polícia sobre assalto em Vitória

Tudo aconteceu por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira (28) na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Policiais civis perceberam que o motorista de um ônibus começou a piscar farol do coletivo para a viatura.

Os policiais seguiram na frente do ônibus e o motorista continuou chamando a atenção por meio do farol. Neste momento, os agentes fizeram um cerco e abordaram o coletivo. Dentro dele, um suspeito assaltava dois passageiros utilizando facas. O criminoso, de 29 anos, foi preso e autuado por roubo.