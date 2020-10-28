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Motorista de ônibus pisca o farol e alerta polícia sobre assalto em Vitória

Policiais civis voltavam de uma ocorrência em Cariacica quando foram avisados do crime pelo motorista que piscou farol para a viatura. O suspeito, que assaltava passageiros com uma faca, foi preso

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 08:01
Viatura da Polícia Civil entrou na frente do ônibus depois de alerta de motorista
Viatura da Polícia Civil entrou na frente do ônibus depois de alerta de motorista Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um assalto a ônibus foi impedido pela polícia na madrugada desta quarta-feira (28) no Centro de Vitória. Agentes da Polícia Civilque voltavam de uma ocorrência em Cariacica, foram avisados do crime pelo motorista que piscou farol para a viatura. O suspeito, que assaltava passageiros com uma faca, foi preso.
Tudo aconteceu por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira (28) na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Policiais civis perceberam que o motorista de um ônibus começou a piscar farol do coletivo para a viatura.
Os policiais seguiram na frente do ônibus e o motorista continuou chamando a atenção por meio do farol. Neste momento, os agentes fizeram um cerco e abordaram o coletivo. Dentro dele, um suspeito assaltava dois passageiros utilizando facas. O criminoso, de 29 anos, foi preso e autuado por roubo.
Material apreendido com assaltante dentro de ônibus em Vitória
Material apreendido com assaltante dentro de ônibus em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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