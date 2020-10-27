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Leonel Ximenes

Vitória tem mais de um assalto a ônibus por dia

Foram 418 casos nos primeiros nove meses do ano; uma ocorrência a cada 18 horas, em média

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ônibus do Transcol assaltado em Vitória
Ônibus do Transcol assaltado em Vitória Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Dia sim, outro também, é registrado pelo menos um assalto nas linhas de ônibus que circulam por Vitória. Foram 418 casos nos primeiros nove meses do ano. Considerando que de janeiro a setembro se passaram 273 dias, isso quer dizer que na média houve 1,5 assalto a cada 24 horas, ou um ataque a cada 18 horas.
Mesmo com a pandemia, o número de roubos a ônibus é maior do que no ano passado. Para comparação, no mesmo período de 2019, havia no acumulado 239 ocorrências, um aumento de 74,9%. Conforme a coluna divulgou na última quarta-feira (21), o Centro, a Vila Rubim e o Forte São João concentravam mais de 170 casos no primeiro semestre de 2020.

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A única cidade a figurar com Vitória, com mais de 400 crimes patrimoniais em coletivos, é a Serra. Foram, no acumulado, 438 casos. Contudo, o aumento dos delitos foi menor do que na Capital, ficando no percentual de 3,1% - em 2019, havia 425 ocorrências.
Existem bons exemplos de redução na Grande Vitória de crimes nos coletivos. Vila Velha apresentou retração de 37% (102 contra 162); Cariacica viu decréscimo de 21,1% (288 contra 365); e Guarapari registrou notáveis 90% de queda (1 contra 10).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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