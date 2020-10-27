Vitória tem mais de um assalto a ônibus por dia

Dia sim, outro também, é registrado pelo menos um assalto nas linhas de ônibus que circulam por Vitória
. Foram 418 casos nos primeiros nove meses do ano. Considerando que de janeiro a setembro se passaram 273 dias, isso quer dizer que na média houve 1,5 assalto a cada 24 horas, ou um ataque a cada 18 horas.
Mesmo com a pandemia, o número de roubos a ônibus é maior do que no ano passado. Para comparação, no mesmo período de 2019, havia no acumulado 239 ocorrências, um aumento de 74,9%. Conforme a coluna divulgou na última quarta-feira (21)
, o Centro, a Vila Rubim e o Forte São João concentravam mais de 170 casos no primeiro semestre de 2020.
A única cidade a figurar com Vitória, com mais de 400 crimes patrimoniais em coletivos, é a Serra
. Foram, no acumulado, 438 casos. Contudo, o aumento dos delitos foi menor do que na Capital, ficando no percentual de 3,1% - em 2019, havia 425 ocorrências.
Existem bons exemplos de redução na Grande Vitória de crimes nos coletivos. Vila Velha apresentou retração de 37% (102 contra 162); Cariacica viu decréscimo de 21,1% (288 contra 365); e Guarapari
registrou notáveis 90% de queda (1 contra 10).