Papo de Colunista: violência no foco da campanha eleitoral em Vitória

Se tratando de medidas que podem ser de iniciativa da prefeitura, algumas ações podem ser adotadas, como o fortalecimento da Guarda Municipal, que passaria a ter mais protagonismo no combate à violência na Capital. Mas segurança não é assunto apenas de polícia. Políticas públicas na área social, principalmente nos setores mais carentes da cidade, deverão ser implementadas e ampliadas, assim como programas de geração de emprego e renda para os moradores.