Papo de Colunista: violência no foco da campanha eleitoral em Vitória

Vitória, que ostenta os menores índices de homicídios entre as quatro maiores cidades da Grande Vitória, foi palco na semana passada de uma sucessão de crimes que abalaram a sociedade. Além de uma chacina que vitimou quatro jovens em Santo Antônio, dois ocupantes de um carro foram executados numa avenida no Centro, em plena luz do dia. O assunto violência passa a fazer parte dos debates da campanha eleitoral e se torna um grande desafio aos 13 candidatos a prefeito. Este é o tema do Papo de Colunista desta semana. Acompanhe o bate-papo dos colunistas, que foi transmitido em live na tarde desta quarta-feira (7). Aperte o play para ouvir o episódio.
Se tratando de medidas que podem ser de iniciativa da prefeitura, algumas ações podem ser adotadas, como o fortalecimento da Guarda Municipal, que passaria a ter mais protagonismo no combate à violência na Capital. Mas segurança não é assunto apenas de polícia. Políticas públicas na área social, principalmente nos setores mais carentes da cidade, deverão ser implementadas e ampliadas, assim como programas de geração de emprego e renda para os moradores.
A sorte está lançada, mas uma certeza já existe: a área de segurança passa a ser prioridade da próxima administração, que não pode tolerar o aumento da violência numa cidade que outrora foi conhecida por Ilha do Mel e, por que não, de tranquilidade também.
O episódio #25 do Papo de Colunista está disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming.