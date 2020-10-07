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Podcast #25

Papo de Colunista: violência no foco da campanha eleitoral em Vitória

Onda de violência dos últimos dias preocupa a sociedade e certamente será tema central da campanha eleitoral. Venha conferir o debate sobre o tema no Papo de Colunista desta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 13:22

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:22

Vitória, que ostenta os menores índices de homicídios entre as quatro maiores cidades da Grande Vitória, foi palco na semana passada de uma sucessão de crimes que abalaram a sociedade. Além de uma chacina que vitimou quatro jovens em Santo Antônio, dois ocupantes de um carro foram executados numa avenida no Centro, em plena luz do dia. O assunto violência passa a fazer parte dos debates da campanha eleitoral e se torna um grande desafio aos 13 candidatos a prefeito. Este é o tema do Papo de Colunista desta semana. Acompanhe o bate-papo dos colunistas, que foi transmitido em live na tarde desta quarta-feira (7). Aperte o play para ouvir o episódio.
Se tratando de medidas que podem ser de iniciativa da prefeitura, algumas ações podem ser adotadas, como o fortalecimento da Guarda Municipal, que passaria a ter mais protagonismo no combate à violência na Capital. Mas segurança não é assunto apenas de polícia. Políticas públicas na área social, principalmente nos setores mais carentes da cidade, deverão ser implementadas e ampliadas, assim como programas de geração de emprego e renda para os moradores.
A sorte está lançada, mas uma certeza já existe: a área de segurança passa a ser prioridade da próxima administração, que não pode tolerar o aumento da violência numa cidade que outrora foi conhecida por Ilha do Mel e, por que não, de tranquilidade também.
O episódio #25 do Papo de Colunista está disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming.
Arte Papo de Colunista: Violência entra no foco da campanha eleitoral em Vitória
Arte Papo de Colunista: Violência entra no foco da campanha eleitoral em Vitória Crédito: Vitor Jubini/Arte Marcelo Franco

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