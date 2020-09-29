Papo de Colunista está de volta e em novo formato

Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

Papo de Colunista está de volta! O podcast com os colunistas de A Gazeta foi interrompido em março, desde o início da pandemia, mas foi retomado e será apresentado sempre às quartas-feiras, às 16 horas, e trará novidades.

Antes disponibilizado às quintas-feiras, o programa agora será gravado às quartas em formato de live e exibido ao vivo no Facebook de A Gazeta e também em nosso portal. Depois da exibição, ele será disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming.

As novidades são reflexo dos cuidados sanitários tão necessários trazidos por 2020. Respeitando as normas de distanciamento social, pois todo cuidado ainda é pouco, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Vitor Vogas e Rafael Braz farão o Papo de Colunista fisicamente distantes, mas com aquela conexão que sempre foi marca do programa.

"Queríamos retornar já há algum tempo, mas esbarrávamos em questões técnicas, já que não poderíamos estar no mesmo estúdio em função da pandemia. Surgiu então a ideia da live e estamos animados. Ainda mais considerando que as eleições já estão chegando e vão render muito assunto para colocarmos no debate", afirma a colunista de Economia, Beatriz Seixas.