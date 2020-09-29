Em quatro cidades do ES, eleitorado corresponde a mais de 95% da população

Presidente Kennedy: cidade é a única no ES com mais eleitores do que moradores Crédito: Divulgação

O voto no Brasil é obrigatório para todos os alfabetizados que têm idade entre 18 e 70 anos e optativo para os analfabetos, pessoas entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70. A votação só não é permitida para quem tem menos de 16 anos. Mesmo com essas condições, no Espírito Santo há quatro cidades em que o eleitorado corresponde a mais de 95% da população.

Em uma dessas cidades o número de eleitores chega a ser até maior do que o número de moradores. É o caso de Presidente Kennedy , no Sul do Estado. A cidade tem, segundo estimativa do IBGE, 11.658 habitantes. Por outro lado, de acordo com a Justiça Eleitoral, há 12.040 eleitores aptos a votar no município. Ou seja, a cidade tem 382 eleitores a mais do que o número de moradores.

Apesar de curioso, a princípio, não há nenhuma irregularidade nisso. De acordo com o Código Eleitoral, eleitores que possuam residência ou moradia em outra cidade, mas tenham algum vínculo  familiar, econômico, social ou político  podem manter seus títulos de eleitor em um determinado município, fazendo dele seu domicílio eleitoral. Veja a lista completa por cidade no final deste texto.

Em Presidente Kennedy, por exemplo, muitos dos eleitores da cidade não moram mais lá. É comum que moradores se mudem para estudar em outras cidades, algo que se tornou corriqueiro a partir de 1999, quando a prefeitura passou a receber royalties do petróleo e, com esse recurso, bancar bolsas de estudo em faculdades particulares. É o que explica o historiador da região Luciano Retore Moreno.

"Esse cenário acontece porque a cidade, por ter um grande volume de recursos, oferece muitos programas sociais, como o pagamento de mensalidades em faculdades e bolsas de especialização. Com isso, é comum que muita gente venha para a região para ter acesso a isso. Até pessoas de Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco do Itabapoana, que são do Estado do Rio de Janeiro, tiram seus títulos aqui e estabelecem algum tipo de residência para ter acesso a esses recursos, contextualiza o historiador.

Em 2017, o município passou por um pente fino nos títulos de seus eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) fez a revisão biométrica obrigatória, que chegou em dezembro de 2017 a 12.809 votantes na cidade.

Além de Presidente Kennedy, em Itapemirim , que também é um município produtor de petróleo, o número de eleitores representa 96% do total da população. A cidade tem 33.544 eleitores e 34.656 moradores.

ELEITORES MIGRAM EM BUSCA DE EMPREGO, MAS MANTÊM DOMICÍLIO

As duas cidades são produtoras de café e não são sedes escolas de nível superior ou técnico. Assim, segundo lideranças destes municípios, muitos vão para outras cidades em busca de emprego e especialização, mas mantêm seus domicílios eleitorais em suas cidades natais.

Nas eleições de 2018, Água Doce do Norte chegou a ter um número maior de eleitores do que o correspondente aos moradores, com 387 títulos de eleitor a mais do que o total de sua população. No pleito daquele ano, a estimativa do número de habitantes aumentou e passou a ficar acima do número de aptos a votar. Atualmente, há 417 residentes a mais do que eleitores.