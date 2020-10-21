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Leonel Ximenes

Bairro mais tradicional é o que tem mais assaltos em Vitória

Nos primeiro semestre deste ano, foram registradas 170 ocorrências na região

Públicado em 

21 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após troca de tiros
Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após troca de tiros Crédito: Poliana Alvarenga
O Centro de Vitória é o bairro campeão de assaltos em via pública na Capital neste ano. Os dados, relativos aos primeiro semestre, foram obtidos pela coluna por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Nos 181 primeiros dias do ano, foram registradas 170 ocorrências de pessoas que foram roubadas nas ruas da área central da cidade, o que equivale a quase um caso por dia. Os números podem ser ainda maiores, já que nem todos os crimes são notificados à polícia.
O bairro que ocupa a segunda colocação em roubos nas vias públicas é Jardim da Penha, com 150 ocorrências; em terceiro lugar está a Praia do Canto. Ou seja, esse tipo de crime contra o patrimônio tem ocorrido em zonas mais nobres da Capital e onde se concentra o comércio.

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O Centro detém outra triste estatística de violência: é o bairro que mais concentra assaltos a ônibus, prejudicando o passageiro que precisa passar pela região. Por lá, no primeiro semestre, foram notificados 109 casos, ou seja, ocorre um roubo a cada dois dias. O quantitativo da violência é muito superior ao do segundo colocado, Vila Rubim, com 37 delitos, e o terceiro, Forte São João, com 31. Esses ataques estão concentrados em áreas muito conectadas.

ROUBO DE VEÍCULOS EM JARDIM CAMBURI

Se o Centro é o local de preferência dos roubos a pessoa em via pública e pelos ataques aos ônibus, Jardim Camburi, bairro mais populoso da Capital e do Estado, está na frente na liderança dos furtos e roubos de veículos. Foram 72 registros nos primeiros seis meses do ano. Isso quer dizer que, em média, num período entre dois e três dias, um dono de automóvel ou moto passou por esse sufoco. O Centro vem logo atrás, com 69 ocorrências.
Jardim Camburi também convive com assaltos nas ruas. Foram 91 crimes durante os seis primeiros meses. Isso quer dizer que houve um roubo a cada dois dias no bairro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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